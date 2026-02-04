El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, anunció que la próxima semana habrá una reunión entre el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Cardenal Víctor Fernández, con el P. Davide Pagliarani, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX).

“La reunión será una ocasión para un diálogo informal y personal, que ayude a identificar instrumentos eficaces de diálogo que puedan conducir a resultados positivos”, indicó Bruni en respuesta a los periodistas, según informa este 4 de febrero Vatican News.

El vocero del Vaticano ya había señalado previamente que se mantenían los contactos con los miembros de la FSSPX para “evitar rupturas o soluciones unilaterales con respecto a los problemas surgidas”.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), en estado de “irregularidad institucional” o “comunión imperfecta” con la Santa Sede, anunció el lunes que planea consagrar nuevos obispos el 1 de julio, incluso sin autorización del Vaticano, arriesgándose así a la excomunión.

La FSSPX celebra exclusivamente la Misa tradicional en latín y mantiene diferencias doctrinales con ciertas enseñanzas y reformas del Concilio Vaticano II.

El P. Pagliarani dijo que había solicitado una audiencia con el Papa León en agosto pasado para presentar, “de manera filial”, la situación actual de la FSSPX, incluida su necesidad de obispos. Tras haber enviado una segunda carta, reiterando el tema ya de modo explícito, dijo que recibió una respuesta que no atendía a sus solicitudes, por lo que decidió con su consejo proceder unilateralmente con la consagración de nuevos obispos.

“En los próximos días, el superior general proporcionará explicaciones complementarias sobre la situación actual y sobre su decisión”, indicó entonces la FSSPX.