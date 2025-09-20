La Diócesis mexicana de Tabasco aclaró que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), que promueve la celebración de una Misa tridentina en la catedral local, “no se encuentra en plena comunión con la Iglesia Católica”.

En un comunicado firmado por el P. Oswaldo Rivas Burciaga, encargado de la pastoral litúrgica diocesana, se indicó que la diócesis tiene conocimiento de una “solicitud de recolección de firmas para la ‘misa tradicional’ en la Catedral de Villahermosa y promoción de misiones de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X” en el estado de Tabasco.

Sin embargo, la diócesis recordó que la FSSPX “no se encuentra en plena comunión con la Iglesia Católica” y exhortó a los fieles a acudir a sus parroquias, “donde los sacramentos se administran válida y lícitamente en plena comunión con la Iglesia y en obediencia con el Papa y al obispo diocesano”.

El P. Rivas subrayó que esta advertencia responde al deber de la Iglesia de “custodiar la legítima administración de los sacramentos instituidos por Cristo y confiados a ella” y de “advertir oportunamente a los fieles sobre cualquier persona o asociación que actúe contra la voluntad de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, en la Tradición y el Magisterio de la Iglesia”.

Asimismo, explicó que los “sacramentos” celebrados por los ministros de la FSSPX “son ilícitos” ya que sus sacerdotes “no están bajo la autoridad eclesiástica. No prestan obediencia al Papa. No pertenecen a ninguna diócesis ni congregación. Además, no cuentan con licencias ministeriales expedidas por alguna diócesis”.

El sacerdote agregó que quienes se adhieren a “este movimiento cismático, pueden recibir la pena establecida para quienes incurren en cisma. Al celebrar ilícitamente los sacramentos dañan la unidad de la Iglesia Católica”.

Sobre la Misa tradicional o Misa tridentina en latín

La “Misa tradicional” o Misa tridentina en latín es la forma en la que celebran los sacerdotes de la FSSPX. Se le llama Misa tradicional porque es la Misa que tradicionalmente se celebró hasta antes del Concilio Vaticano II (1962-1965), la que se realizó durante siglos y en la que participaron multitud de santos. Se le llama Misa tridentina, porque se codifica luego del Concilio de Trento en el siglo XVI.

El comunicado de Tabasco señala que tanto el Misal de San Pío V como el Misal Romano posterior forman parte de una misma herencia litúrgica y que “si se analiza el contenido interior de esta tradición, se ve también con cuánto acierto el nuevo Misal completa el anterior”.

Finalmente, citó el motu proprio Traditionis custodes del Papa Francisco, que limita casi por completo la celebración de esta misa, precisando entre otras cosas que corresponde exclusivamente al obispo diocesano autorizar el uso del Misal Romano de 1962, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede.

La Diócesis de Tabasco concluyó que en su territorio “los sacramentos se han administrado en plena comunión con la Iglesia Católica siguiendo los libros litúrgicos vigentes”.