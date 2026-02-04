El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), instó a los responsables de formular políticas a emprender negociaciones diplomáticas para mantener las limitaciones del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) ante su vencimiento el 5 de febrero.

New START es el tratado entre Estados Unidos y Rusia que refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos al imponer límites a las armas nucleares rusas desplegadas de alcance intercontinental. El tratado fue firmado en 2010 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente ruso, Dmitry Medvedev, y es el último gran pacto de control de armas nucleares firmado por ambas naciones.

“Los peligros que plantean los conflictos actuales en todo el mundo, incluida la devastadora guerra en Ucrania, hacen que la inminente expiración de New START sea simplemente inaceptable”, dijo Coakley en un comunicado del 3 de febrero.

Instó a los responsables políticos a “emprender con valentía negociaciones diplomáticas” para mantener los límites del Nuevo START y abrir caminos hacia el desarme.

“Exhorto a las personas de fe y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a orar ardientemente para que nosotros, como comunidad internacional, podamos desarrollar el valor de buscar una paz auténtica, transformadora y duradera”, dijo Coakley.

“Los desacuerdos de política internacional, por graves que sean, no pueden usarse como excusas para estancamientos diplomáticos; por el contrario, deberían impulsarnos a buscar con más vehemencia un compromiso y un diálogo efectivos”.

“Que el Príncipe de la Paz ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para buscar la paz en todo el mundo con un espíritu de fraternidad universal”, dijo.

El Papa León XIV advierte de una “nueva carrera armamentística”

El Papa León XIV también ha llamado la atención sobre la importancia de renovar el tratado. En su discurso al cuerpo diplomático este año, el Santo Padre dijo que existe una “necesidad de dar seguimiento al Tratado New START” y advirtió que “hay un peligro de regresar a la carrera de producir armas nuevas cada vez más sofisticadas, también por medio de la inteligencia artificial”.

También abordó el peligro de una “nueva carrera armamentística” en su audiencia general del miércoles 4 de febrero. Instó a los líderes mundiales a no permitir que el acuerdo termine sin una alternativa creíble y efectiva.

“Mañana expira el Tratado New START”, dijo el Papa, señalando que el acuerdo ayudó a contener los arsenales nucleares y a fortalecer la seguridad internacional. Hizo un llamado a “todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua”.

El Papa subrayó que el mundo debe abandonar “la lógica del miedo y la desconfianza” y adoptar “una ética compartida capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos”.

Durante la misma audiencia, el Papa León también renovó su llamado a orar por los habitantes de Ucrania, que están siendo “duramente afectados” por los continuos bombardeos rusos.

