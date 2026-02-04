Con el apoyo de la empresa privada, el histórico Altar de los Reyes en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México pasará por un proceso de limpieza, en un esfuerzo por “atender el patrimonio espiritual” y cultural de la capital mexicana.

El P. José Antonio Carballo García, rector de la Catedral Metropolitana, bendijo el inicio de las obras el domingo 1 de febrero, con la celebración de la Santa Misa. En la celebración agradeció el apoyo de Víctor González Torres, conocido como “Dr. Simi”, y de su hijo, Víctor González Herrera, director ejecutivo de Farmacias Similares, una de las cadenas de farmacias más grandes de América Latina.

En diálogo con ACI Prensa el martes 3 de febrero, el P. Carballo García recordó que el altar, también conocido como Retablo de los Reyes, “se restauró en el 2004”, y era necesaria una labor de limpieza.

“Es un trabajo muy minucioso y difícil”, explicó, entre otras razones por la altura de 25 metros de la obra del escultor español Jerónimo de Balbás, realizada hace 300 años, así como por los distintos detalles propios del barroco churrigueresco, estilo artístico de fines del siglo XVII y del XVIII, caracterizado por su decoración densa y gran riqueza de detalles.

El sacerdote mexicano añadió que “incluso el andamio es especial”, para que se puedan “alcanzar todos los espacios necesarios”, debido a las “distintas medidas, distintas profundidades” que tiene la obra de Balbás.

El Altar de los Reyes, consagrado en 1737, está decorado con esculturas de diversos santos reyes católicos y tiene al centro la pintura de La adoración de los reyes, del mexicano Juan Rodríguez Juárez, en la que se ve a los Reyes Magos adorando al Niño Dios. Coronando el altar se encuentra la pintura de la Asunción de María, patrona de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México.

Un patrimonio “heredado”

El P. Carballo García dijo que este trabajo de limpieza busca “atender el patrimonio espiritual que hemos heredado y que muchas generaciones han conservado”.

“Hoy nos toca a nosotros conservar precisamente esto que han puesto en nuestras manos”, comentó. Cuando se construyeron templos varios siglos atrás, precisó, “siempre se hizo pensando en la Iglesia que se prolonga a través de los siglos”.

En el caso de la propia Catedral de México, recordó, han pasado alrededor de 450 años desde que se comenzó su construcción. Y este histórico edificio “lo hicieron pensando también en nosotros”, aseguró.

La fe y la generosidad del Dr. Simi

Sobre la decisión de Farmacias Similares de respaldar económicamente estas obras, el P. Carballo García afirmó que “es una consecuencia de la fe”.

“Puedo testimoniar que Don Víctor González, el ‘Dr. Simi’, en el año jubilar, vino con sus empresas, su gente, al Jubileo aquí en la Catedral Metropolitana”, recordó. “Fue el día de la Resurrección, la fiesta de Pascua, en la Misa de las 2 de la tarde”.

En esa ocasión, relató, “cruzaron la Puerta Santa todos los de sus empresas, pasaron a la catedral, y después tuvimos un breve recorrido por la misma iglesia”.

“Al contemplar el retablo, él mismo fue el que expresó la necesidad de la limpieza. Y después lo asume en esa situación de fe y de hacer el bien. Porque a la base de Don Víctor está la vida de la fe”, dijo.

El sacerdote mexicano destacó también que fueron el Dr. Simi y Farmacias Similares quienes promovieron “la llegada de las reliquias de San Judas, que visitaron todo el país”.

La Catedral de México, un edificio que “evoca el reino de Dios”

El rector de la Catedral Metropolitana destacó que la iglesia capitalina “está abierta siempre” y “se tiene Misa todos los días”, pues “es un edificio en el cual se busca la vida eterna, es decir, se busca el reino de Dios, evoca el reino de Dios”.

Esto, concluyó, “un museo no lo hace”. “Nunca va a ser lo mismo, por ejemplo, cantar el Gloria de Vivaldi como parte de una Misa que como parte de una sala de conciertos”.