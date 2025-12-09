Alrededor de 22.000.000 personas acudieron a venerar la reliquia de primer grado de San Judas Tadeo, que recorrió México desde el 29 de julio de 2024 y que en los próximos días partirá de regreso a Roma (Italia).

Durante más de un año, la reliquia participó en ordenaciones sacerdotales y visitó centros penitenciarios, hospitales, asilos para adultos mayores y albergues para migrantes, permaneciendo en catedrales y cientos de parroquias, donde congregó a miles de fieles.

Para facilitar la contemplación de los devotos, la reliquia fue trasladada en una camioneta con paneles panorámicos, lo que permitió observarla también durante los trayectos.

Recorrido en vehículo de la reliquia de San Judas. Crédito: Reliquia San Judas en México

De acuerdo con información proporcionada a ACI Prensa por la organización responsable de la peregrinación, el recorrido incluyó más de 85 diócesis, de las 98 que hay en en México, con una asistencia acumulada cercana a los 22 millones de personas.

En su etapa final, la reliquia permanecerá del 9 al 11 de septiembre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde se celebrará una Misa de despedida a las 9:00 horas, antes de su partida hacia Roma.

Crédito: Reliquia San Judas en México

Según cuenta el sitio web del recorrido, después de la muerte de Cristo los apóstoles Simón y Tadeo evangelizaron regiones de Mesopotamia y Persia, incluidas zonas de la actual Armenia. San Judas Tadeo habría sido martirizado alrededor del año 62 de nuestra era.

Tras su muerte, sus restos fueron trasladados a Babilonia y posteriormente llevados a Roma, donde quedaron resguardados en la antigua Basílica de San Pedro.

Posteriormente, una parte de estas reliquias fue llevada a una pequeña iglesia construida en honor a San Judas, conocida como San Tadeo, que se convirtió en parroquia del lugar.

Luego del deterioro y destrucción de esta parroquia, en 1830 fue encontrado en el altar principal el hueso del brazo, junto con documentación que certificaba su autenticidad. En la actualidad esta reliquia se venera en la Basílica de San Salvatore in Lauro.