Diego López Marina

Por Diego López Marina

12 de noviembre de 2025
01:01 p. m.

Nov. 12, 2025
01:01 p. m.

EWTN News ha publicado un nuevo eBook gratuito titulado “Novena a San Judas y más oraciones para los momentos difíciles de la vida”, una obra espiritual que busca fortalecer la fe y la confianza en Dios en medio de las pruebas y sufrimientos.

San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles de Jesús, es conocido como el patrono de las causas difíciles y las situaciones desesperadas y este eBook ofrece una oportunidad especial para recurrir a su intercesión.

La introducción del texto recuerda las palabras de la Madre Angélica (1923-2016), quien afirmó que “Dios tiene nuestra vida entera en la palma de su mano amorosa. Podemos estar tranquilos acerca de nuestro pasado, presente y futuro, pues Él nos ama”.

El libro digital contiene la Novena a San Judas, junto con oraciones consoladoras como el Memorare, la Oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Oración contra la depresión de San Ignacio de Loyola, la Oración de fe y confianza de San Padre Pío, la célebre Oración de Santa Teresa de Ávila (“Nada te turbe, nada te espante…”), y una Letanía a San Judas.

Desde EWTN explican que este recurso espiritual “busca ayudarte a profundizar en tu confianza en el Señor y descansar en su Divina Providencia tanto en los buenos como en los malos momentos”.

La descarga es completamente gratuita y está disponible en el sitio oficial de EWTN: https://missions.ewtn.com/es/sanjudas/

Diego López Marina
Diego López Marina
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.