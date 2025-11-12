EWTN News ha publicado un nuevo eBook gratuito titulado “Novena a San Judas y más oraciones para los momentos difíciles de la vida”, una obra espiritual que busca fortalecer la fe y la confianza en Dios en medio de las pruebas y sufrimientos.

San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles de Jesús, es conocido como el patrono de las causas difíciles y las situaciones desesperadas y este eBook ofrece una oportunidad especial para recurrir a su intercesión.

La introducción del texto recuerda las palabras de la Madre Angélica (1923-2016), quien afirmó que “Dios tiene nuestra vida entera en la palma de su mano amorosa. Podemos estar tranquilos acerca de nuestro pasado, presente y futuro, pues Él nos ama”.

El libro digital contiene la Novena a San Judas, junto con oraciones consoladoras como el Memorare, la Oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Oración contra la depresión de San Ignacio de Loyola, la Oración de fe y confianza de San Padre Pío, la célebre Oración de Santa Teresa de Ávila (“Nada te turbe, nada te espante…”), y una Letanía a San Judas.

Desde EWTN explican que este recurso espiritual “busca ayudarte a profundizar en tu confianza en el Señor y descansar en su Divina Providencia tanto en los buenos como en los malos momentos”.

La descarga es completamente gratuita y está disponible en el sitio oficial de EWTN: https://missions.ewtn.com/es/sanjudas/

