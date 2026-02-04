Algunas universidades católicas han quedado clasificadas entre las mejores en el apoyo provida para mujeres, sin embargo, hay otras que se ubicaron entre las peores debido a sus vínculos con clínicas de aborto, según un informe reciente.

En una auditoría a más de 700 universidades cristianas, el Proyecto de Escuelas Cristianas descubrió que 1 de cada 7 universidades cristianas derivaba a sus estudiantes a Planned Parenthood para atención médica o futuros empleos, entre otras "infracciones" proaborto.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El informe de Demetree, una rama de Estudiantes por la Vida de América (SFLA por sus siglas en inglés), calificó de "impactante" la conexión católica con la industria del aborto.

"Lo más impactante es que una parte de las escuelas católicas ha abandonado sus valores cristianos", decía el informe, citando la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el aborto.

El reporte señaló que una de cada 10 universidades católicas tenía vínculos con clínicas de aborto y aproximadamente el 25% de todas las infracciones fueron cometidas por universidades católicas.

“A pesar de esto, las escuelas católicas también contaban con 24 escuelas con una calificación de A+, la mayor cantidad entre todas las denominaciones”, continuó el informe.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La calificación más baja que una institución podía recibir era una “F” y la más alta, una “A+”.

Entre las escuelas católicas que recibieron una “F” se encontraba la Universidad de Villanova en Pensilvania, alma máter del Papa León XIV, donde era conocido por su participación en el club provida durante su época universitaria.

Otras escuelas católicas que recibieron una “F” fueron Boston College en Massachusetts; Carroll College en Montana; Universidad Loyola Marymount en California; Universidad del Sagrado Corazón en Connecticut; Universidad de Santa Clara en California; Universidad de Seattle en Washington; Universidad de Santa Catalina en Minnesota; Universidad de Detroit Mercy en Michigan; y Universidad de San Diego en California.

Entre las universidades católicas que recibieron una calificación de “D” se encontraban la Universidad Mount Saint Mary’s en California; Universidad de San Luis en Misuri; y Universidad de San Juan Fisher en Nueva York.

Paradójicamente, las universidades católicas también se encontraban entre las mejores instituciones en cuanto a valores provida y representaban más de la mitad de las 10 mejores instituciones del informe.

Estas instituciones no solo evitan vínculos con Planned Parenthood, sino que también brindan apoyo durante el embarazo a las madres estudiantes que lo necesitan.

Las instituciones que lideran

En el centro del campus de Benedictine College en Atchison, Kansas, se encuentra una estatua de un ángel con un niño en brazos.

Instalado en 2017, el Monumento a los No Nacidos es uno de los aspectos "únicos" de la cultura provida en el campus de Benedictine, según el portavoz Steve Johnson.

Cada año, autobuses llenos de estudiantes viajan a Washington, D.C., para la Marcha por la Vida. Pero antes de partir, colocan rosas ante el monumento.

El grupo provida liderado por estudiantes, Ravens Respect Life, es un "actor clave" de la cultura en el campus, según Johnson. El club ayuda a recaudar fondos para el centro local de recursos provida para el embarazo, mientras que el equipo de servicio del ministerio del campus organiza el voluntariado. Según Johnson, la cultura provida también está presente en las clases.

La escuela también busca ampliar su formación médica provida.

"Estamos en proceso de abrir una propuesta para la Escuela de Medicina Osteopática", afirmó Johnson. "Esta nueva escuela será la más provida del país y se centrará en tratar a la persona como ser humano en su totalidad, no solo en tratar la enfermedad".

En la Universidad de María, en Dakota del Norte, una joven con un niño pequeño cruzó el escenario durante la graduación y estrechó la mano del rector, Mons. James Shea, quien le dio un beso en la mejilla a la querida bebé Lucía.

Katie O'Meara (Chihoski) es una de las varias estudiantes que han recibido el apoyo necesario para completar su educación como parte del programa de maternidad de la universidad, la Comunidad para Madres Santa Teresa de Calcuta, recientemente lanzado en la Universidad de María.

Según un anuncio del 27 de enero, el centro de estudios tiene planes para una nueva residencia universitaria tras un récord de matrículas, incluyendo un ala de la futura residencia dedicada a la casa de maternidad.

En esta universidad la maternidad no tiene por qué competir con la educación.

"Esta Comunidad para Madres Santa Teresa de Calcuta es una expresión concreta del compromiso de la Universidad de María con la construcción de una cultura de la vida", declaró a EWTN News el vicepresidente de Desarrollo Estudiantil, Reed Ruggles. "Garantiza que la maternidad y la educación superior no sean caminos opuestos, sino vocaciones complementarias".

En cuanto a la Marcha por la Vida, "la tratamos como una peregrinación", afirmó Ed Konieczka, subdirector del Ministerio Universitario. La universidad envía a cientos de estudiantes cada año e incluso ofrece becas para ayudar con los costos.

El P. Dominic Bouck, capellán de la universidad y director del Ministerio Universitario, declaró a EWTN News que todo se reduce a la formación.

“La Universidad de María forma a sus estudiantes durante toda su vida para que aprendan a vivir bien y luego apliquen esta formación a sus comunidades después de graduarse”, dijo Bouck. “Los formamos para ser líderes servidores, para que puedan salir y servir generosamente a todos los que necesitan ayuda. Les enseñamos la santidad de la vida humana a través del valor benedictino del respeto a las personas y les enseñamos a formar comunidad dondequiera que estén”.

“Como institución cristiana, católica y benedictina, la santidad de la vida humana es fundamental para nuestras creencias, y no tememos demostrarlo en nuestra misión”, continuó.

El Belmont Abbey College, que también se ubicó entre los 10 mejores, cuenta con su propia casa de maternidad, MiraVia, como informó previamente EWTN News.

¿Por qué el Proyecto de Escuelas Cristianas?

Si bien escuelas como Benedictine, la Universidad de María y otras destacan por su trabajo provida, el informe reveló que muchas universidades no cumplen con sus valores cristianos. Los líderes del proyecto invitan a los lectores a acercarse a las universidades y animarlas a vivir estos valores. “Es simple: o dejan de promover el aborto o dejan de proclamarse cristianos”, dijo Mary Mobley, portavoz de SFLA.

A lo largo de los años del Proyecto de Escuelas Cristianas, los investigadores han visto un crecimiento. Desde 2024, “se han corregido 56 infracciones” gracias al proyecto, según los organizadores.

“Algunas escuelas pueden desconocer sus vínculos con el aborto”, declaró Mobley a EWTN News. “Este informe les ofrece la oportunidad de romper esos vínculos y reafirmar su apoyo a la vida promoviendo recursos provida”, afirmó.

Pero el proyecto va más allá de simplemente romper vínculos con los proveedores de servicios de aborto.

“Ser provida no solo significa estar en contra del aborto; significa acompañar a las mujeres y apoyarlas, brindándoles los recursos que necesitan para elegir la vida”, dijo Mobley. “Los seres humanos están hechos a imagen de Dios y, por ello, tienen un valor inherente, y no se puede prescindir de sus vidas por conveniencia ajena”, señaló.

“Es fundamental que las escuelas cristianas acompañen a las mujeres embarazadas y madres, mostrándoles que son valoradas, amadas y apoyadas, ofreciéndoles los recursos que necesitan para elegir la vida”, afirmó Mobley.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.