Los obispos de Estados Unidos difundieron un comunicado en el que expresan su respaldo a las nuevas normas del Departamento de Estado de EE.UU. que amplían la Política de Ciudad de México y limitan la financiación del aborto en el extranjero.

“Apoyamos un financiamiento sólido para una auténtica ayuda exterior que salve vidas y afirme la vida, y aplaudimos las nuevas políticas que impiden que el dinero de los contribuyentes vaya a organizaciones que participan en la colonización ideológica y promueven el aborto o la ideología de género en otros países”, señalaron los obispos.

El comunicado fue emitido por líderes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB): el Obispo Edward Burns, del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud; el Obispo Daniel Thomas, del Comité de Actividades Provida; y el Obispo Elias Zaidan, del Comité de Justicia y Paz Internacional.

“Dios nos confía la responsabilidad de compartir nuestras bendiciones para ayudar a preservar la vida y la dignidad de nuestros hermanos y hermanas más necesitados”, afirmaron.

“También pedimos que la implementación de cualquier política relacionada se lleve a cabo de una manera que reconozca la dignidad inherente de toda persona humana y no perjudique a quienes están racial o étnicamente marginados”.

Nuevas incorporaciones a la política

Las nuevas incorporaciones publicadas a la Política de Ciudad de México —que históricamente ha limitado que ciertos fondos federales se destinen a organizaciones no gubernamentales extranjeras que realizan o promueven el aborto en el extranjero— introducen ahora restricciones a actividades relacionadas con la identidad de género y con la diversidad, equidad e inclusión (DEI).

En conjunto, estas normas reciben el nombre de Política para la Promoción del Florecimiento Humano en la Asistencia Exterior (PHFFA, por sus siglas en inglés), que “impone ciertos requisitos relacionados con el aborto a organizaciones no gubernamentales extranjeras, ONG estadounidenses, organizaciones públicas internacionales, gobiernos extranjeros y entidades paraestatales”, según el propio documento de la PHFFA.

La PHFFA también incluye las medidas denominadas Combate a la Ideología de Género en la Asistencia Exterior (CGIFA) y Combate a la Ideología de Equidad Discriminatoria en la Asistencia Exterior (CDEIFA).

El Obispo Thomas recordó una declaración previa en la que abordó la norma relacionada con la realización y promoción del aborto, así como el fin de la práctica y financiación de investigaciones que utilizan tejido fetal humano proveniente de abortos. Reiteró que “el dinero de los contribuyentes no tiene por qué financiar organizaciones que apuntan contra poblaciones vulnerables mediante el aborto”.

“Al tiempo que aplaudimos estas acciones que protegen a los niños por nacer, renovamos nuestro compromiso con el diálogo y la oración por la administración, mientras buscamos defender toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, concluyó Thomas.

Artículo publicado originalmente en EWTN News . Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.



