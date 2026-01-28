La gran mayoría de los institutos religiosos en Estados Unidos informó que no tuvo a nadie que profesara votos perpetuos en 2025, según reveló un nuevo informe.

El Centro de Investigación Aplicada al Apostolado (CARA, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgetown señaló en su informe, titulado “Mujeres y hombres que profesan votos perpetuos en la vida religiosa: la clase de profesión de 2025”, que el 82% de los institutos religiosos no registró ninguna profesión perpetua en 2025.

De acuerdo con el estudio, aproximadamente 1 de cada 10 institutos indicó haber tenido una profesión perpetua, mientras que el 8% señaló haber tenido entre dos y nueve miembros que profesaron votos perpetuos en 2025.

En total, los institutos religiosos que respondieron reportaron 179 votos perpetuos en 2025 —74 mujeres y 105 hombres—.

Entre quienes realizaron votos perpetuos, el 92% indicó haber sido católico desde su nacimiento, mientras que el resto, que experimentó una conversión, lo hizo a una edad promedio de 20 años. Casi todos los encuestados señalaron haber tenido al menos un padre católico y haber sido criados por sus padres biológicos.

Alrededor del 69% nació en Estados Unidos, mientras que el 12% es originario de Asia, el 9% de América Latina y el 7% de África.

Cerca de la mitad de los encuestados afirmó haber asistido a una escuela primaria o secundaria católica, mientras que un tercio cursó estudios en una escuela secundaria católica, y aproximadamente el 39% asistió a una universidad o colegio católico.

Antes de ingresar a la vida religiosa, casi todos los religiosos de la clase de profesión de 2025 que respondieron informaron haber participado regularmente en grupos de oración, y alrededor del 92% asistió al menos a un programa de discernimiento antes de ingresar.

Más de la mitad de los encuestados (53%) indicó que una o más personas los desanimaron a ingresar a la vida religiosa.

“Desde 2010, el Secretariado para el Clero, la Vida Consagrada y las Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha encargado al CARA de la Universidad de Georgetown realizar cada año una encuesta a mujeres y hombres religiosos que profesan votos perpetuos en una congregación religiosa, provincia o monasterio con sede en Estados Unidos”, señala el informe.

“Para este proyecto, CARA fue encargado de recopilar información sobre las características y experiencias de estos religiosos y presentar los resultados al secretariado para su uso con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en febrero”, añade.

El estudio de CARA incluye respuestas de 520 de los 723 superiores mayores, lo que equivale a una tasa de respuesta de aproximadamente el 72% entre los institutos religiosos en Estados Unidos. De las 179 profesiones identificadas, un total de 130, es decir, el 73%, respondió la encuesta hasta el 6 de enero.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.






