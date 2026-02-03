La Madre Ángela de Fátima Coelho, postuladora de las causas de canonización de los santos Francisco y Jacinta Marto, estará presente en Colombia para brindar la conferencia “El Secreto de Fátima y la Promesa del Inmaculado Corazón de María”.

Se trata de un evento organizado por Misión Fátima Colombia, movimiento laical mariano y cristocéntrico que promueve la oración del Rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María y la vida eucarística.

En una nota compartida con ACI Prensa, Misión Fátima Colombia indicó que la conferencia tendrá lugar el lunes 9 de febrero, de 7:30 p. m. a 10:00 p. m., en la parroquia San Nicolás de Tolentino, en Bogotá. El evento también contará con la participación del P. Francisco José dos Santos Pereira, decano y capellán del Santuario de Fátima (Portugal).

“Bajo el lema ‘Una verdad revelada por el Cielo para nuestra santificación’, la conferencia abordará el contenido profundo del secreto de Fátima y la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María, iluminando su vigencia para la Iglesia y el mundo actual”, indica la nota.

Conferencia "El secreto de Fátima y la promesa del Inmaculado Corazón de María". Crédito: Misión Fátima Colombia.

Asimismo, añade que la conferencia se enmarca en los cien años de las apariciones del Inmaculado Corazón de María a Sor Lucía en Pontevedra (España), “en las que la Virgen invita de manera especial a la reparación mediante la devoción de los cinco primeros sábados de mes. Centenario que se extiende del 10 de diciembre de 2025 al 13 de junio de 2029”.

Sobre los ponentes

Misión Fátima Colombia indica que la Madre Ángela de Fátima Coelho es médica de profesión, superiora general de la Alianza de Santa María, vicepresidenta de la Conferencia de los Institutos Religiosos de Portugal y miembro del Consejo Directivo de la Unión de las Conferencias de las Superioras Mayores de Europa.

Además, “la congregación que preside tiene como misión dar a conocer y difundir el mensaje de Nuestra Señora del Rosario de Fátima”.

La religiosa también fue postuladora de la causa de San Francisco y Santa Jacinta Marto, canonizados el 13 de mayo de 2017 por el Papa Francisco. “Desde 2014 es vicepostuladora de la causa de canonización de la hermana Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado”.

En ese sentido, la Madre Ángela de Fátima Coelho “ha dedicado su vida al estudio y profundización del acontecimiento de Fátima y de la vida de los tres pastorcitos, acompañando el proceso que los condujo a los altares. Es autora del libro Dentro de la Luz, una obra que profundiza en el acontecimiento de Fátima, y es conferencista internacional”.



Por su parte, el P. Francisco José dos Santos Pereira lleva 19 años al servicio del Santuario de Fátima y es miembro del Consejo de Coordinación del mismo.

El sacerdote también “es formador en cursos de espiritualidad en el Santuario de Fátima y conferencista internacional, dedicado a profundizar y transmitir el mensaje de la Virgen a la Iglesia universal”.



El costo para participar de la conferencia es de 50.000 pesos colombianos, que serán destinados “a apoyar la misión evangelizadora de Misión Fátima Colombia”.

Para más información, los interesados se pueden comunicar vía WhatsApp a los números +57 304 681 9806 y +57 313 468 0299.

Misión Fátima Colombia está presente en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube.