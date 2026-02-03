El Arzobispado de Puerto Montt (Chile) comunicó que la causa que involucraba al P. Javier Velásquez Angulo, acusado por posible vulneración de derechos de menores, fue archivada por el Vaticano y el sacerdote se reincorporará a su tarea pastoral.

Con fecha 29 de enero, el comunicado expresa que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo competente de la Santa Sede en esta área, resolvió archivar la acusación contra el mencionado sacerdote “porque los hechos denunciados no son constitutivos de delito canónico”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Asimismo, el comunicado aclara que “se levantan las medidas cautelares” que le habían sido impuestas, de manera que “desde ahora puede reintegrarse a las labores pastorales”.

Las acusaciones contra el sacerdote se conocieron a fines de agosto de 2025, cuando cuatro alumnas del Colegio San Miguel, donde se desempeñaba como profesor, manifestaron a la psicóloga del establecimiento “haberse sentido vulneradas en el ámbito del pudor sexual por un profesor en un contexto educacional”, explicó entonces el fiscal Marcelo Maldonado a El Mercurio On Line.

En ese momento, la Fiscalía de Calbuco comenzó sus investigaciones para determinar "si existen hechos constitutivos de delito, si los mismos están en el ámbito de competencia de esta Fiscalía y establecer las responsabilidades de carácter penal que pudieran asociarse al caso en el evento de establecerse hechos que sean constitutivos de delito", precisó el fiscal.

Al mismo tiempo, desde el Arzobispado iniciaron una investigación para determinar la verosimilitud de las acusaciones.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Una vez conocidas las acusaciones, el Colegio San Miguel suspendió preventivamente de sus funciones al P. Velasquez Angulo por el tiempo en que se desarrollaran los procesos correspondientes, con el propósito de proteger a las estudiantes y garantizar un ambiente seguro, indica el portal EMOL.

Desde la Fiscalía todavía no han comunicado ninguna resolución del caso.