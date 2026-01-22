Al celebrarse 100 años de la Coronación de la Virgen del Carmen como reina y patrona de Chile, la Santa Sede concedió indulgencia plenaria a los fieles que participen de las celebraciones marianas durante este año 2026.

Así lo indica un decreto de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, emitido bajo la autoridad del Papa León XIV, que faculta a la Conferencia Episcopal de Chile a través del secretario general, Mons. Cristián Castro Toovey — o a otro obispo con su consentimiento—, a impartir la bendición papal con la respectiva indulgencia en el marco de las celebraciones en honor de la Virgen del Carmen.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La indulgencia plenaria es la remisión de la pena temporal que ofrece la Iglesia por los pecados que nos han sido perdonados en culpa. Para ello, se requiere cumplir con determinadas condiciones.

Quienes deseen obtener la indulgencia deberán cumplir con la confesión sacramental, Comunión eucarística y orar por las intenciones del Santo Padre.

El decreto que concede las indulgencias aclara que quienes, por motivos razonables, no puedan estar físicamente presentes, igualmente podrán obtener el beneficio espiritual siguiendo las celebraciones en directo a través de los medios de comunicación y plataformas digitales.

En Chile, la Iglesia Católica convoca a los fieles a renovar la fe con este signo de misericordia al celebrar el centenario de la coronación de su Patrona, por lo que este beneficio otorgado por la Santa Sede se extiende entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En este aniversario especial, además de recordar el hito histórico por el que la Virgen del Carmen fue coronada el 19 de diciembre de 1926, busca alentar a los fieles a vivir bajo el amparo de la Reina y Madre de Chile.