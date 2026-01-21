El Dicasterio de Cultura y Educación de la Santa Sede decretó la afiliación de la Escuela de Filosofía y Teología de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) de Argentina bajo la tutela académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile (UC).

El decreto correspondiente se publicó en diciembre y concede la afiliación ad quinquennium experimenti gratia, lo que significa que este nexo se da por un plazo experimental de cinco años, lo que permitirá evaluar el desarrollo y la fecundidad del acompañamiento, con la posibilidad de extenderse luego.

La resolución incluye, además, la concesión de personalidad jurídica, la aprobación de Estatutos y la validación del Plan de Estudios del Bachillerato en Teología, consolidando un nuevo marco académico y normativo para el desarrollo de la teología en la región.

La comunicación oficial fue remitida al Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, P. Osvaldo Fernández de Castro, por parte del Cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio, y por Mons. Matthias Ambros, subsecretario.

Para la Facultad de Teología UC, se trata de la primera afiliación internacional en su historia reciente, ya que las anteriores habían sido de carácter nacional y vinculadas principalmente a seminarios, no a instituciones universitarias reconocidas por el Estado.

El secretario académico de la Facultad, Cristián Borgoño, destacó la profundidad tanto eclesial como formativa del vínculo: “La afiliación, como dice la palabra, ya es como tener un hijo o una hija; es decir, engendrar para la vida y el servicio de la Iglesia a una institución de educación superior teológica”.

También subrayó que este acuerdo refleja la confianza de la Iglesia en la trayectoria académica de la Facultad, que este año celebra su 90° aniversario. Esta resolución, observó, abre la puerta a “iniciativas de colaboración, sinergias y estrechamiento de lazos con las facultades latinoamericanas”.

Para el decano de la Facultad de Teología UC, Dr. Fernando Berríos, esta resolución establece un vínculo “de mucha responsabilidad, que ayude al desarrollo de la teología, en este caso en otro país hermano, en Argentina”, y ofrece la oportunidad “de tener y de desarrollar una relación en ambos sentidos: tanto el apoyo que nosotros les vamos a prestar a partir de ahora, como aquello que Salta y la Iglesia del norte argentino puedan aportarnos”.

Por parte de la UCASAL, el director de la Escuela Universitaria de Teología y Filosofía, P. Dr. Carlos Marcelo Singh Mesconi, transmitió la gran alegría de autoridades, profesores y estudiantes por la decisión de la Santa Sede.

El sacerdote aseguró que la afiliación “constituye un paso fundamental para la enseñanza de la teología en Salta y en el noreste argentino, ya que implica el reconocimiento de la Santa Sede, la aprobación de nuestros planes de estudio y la posibilidad de acceder al primer grado canónico de Bachiller en Teología bajo la tutela de la Facultad de Teología UC, permitiendo una doble titulación, incluso de carácter internacional”.

Al tiempo que corona la preparación de muchos años, esta resolución es “punto de partida” para nuevos desafíos, entre ellos una futura erección como Facultad, señaló.