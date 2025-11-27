En una ceremonia que unió memoria, legado y futuro, la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) otorgó el Doctorado Honoris Causa in memoriam al Papa Francisco.

El acto tuvo lugar el martes 25 de noviembre en el Aula Mayor de la Universidad, y contó con la presencia de miembros de la comunidad educativa, referentes de distintos credos, familiares del Papa Francisco y el Obispo de Río Cuarto, Mons. Adolfo Uriona.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La rectora de la Universidad, Marisa Rovera, señaló que el Papa Francisco deja como legado una visión humanista de la educación, que interpela de manera directa a la universidad pública. En ese marco, mencionó valores presentes en el pontificado de Francisco, como la solidaridad, el compromiso social y la búsqueda del bien común.

Este reconocimiento, afirmó, valora su enseñanza trascendente, que continúa inspirando a la formación integral orientada a una sociedad más justa.

A su turno, la vicerrectora Nora Bianconi destacó la figura del pontífice argentino, su humildad, su compromiso con los más vulnerables y el ecumenismo en su papado. Todos estos valores, consideró, cobran especial importancia en un mundo que necesita diálogo y tolerancia.

El P. Carlos Juncos, titular de la Pastoral Universitaria en la Diócesis, describió a Francisco con la coherencia, su manera de acompañar cada palabra con un gesto, lo que lo volvió una referencia ética y espiritual dentro y fuera de la Iglesia. “Francisco ya es del pueblo. Hoy la universidad lo recibe, lo homenajea, y reconociéndolo, le hace justicia”, sintetizó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Mons. Adolfo Uriona, Obispo de Río Cuarto, se refirió a la “inmensa resonancia” del magisterio de Francisco, y la “huella indeleble de su acción pastoral en el mundo y en la sociedad argentina”.

Su papado, consideró, “ha marcado un antes y un después y se erige como una brújula moral para nuestro tiempo”, destacando especialmente su apertura y su mirada universal, su permanente defensa de la dignidad humana, y su cercanía con los sectores más vulnerables.

El diploma fue recibido por José Ignacio Bergoglio, sobrino del Papa, quien dijo: “En este mundo donde cuenta la imagen, los likes, las visualizaciones, Jorge hizo carne cada una de sus palabras y las llevó como quien carga una cruz”.

“Y cuando pienso en cada ejemplo que nos ha dejado Jorge, lo sintetizo en una imagen: esa Pascua de 2020, un hombre solo en el Vaticano cargando una cruz por todos nosotros”, destacó.

El decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Cristian Santos, impulsor de la propuesta, recordó que la iniciativa surgió hace un año entre docentes, no docentes, estudiantes, graduados y el P. Juncos.

El proyecto ya estaba avanzado cuando, con sorpresa y tristeza, recibieron la noticia de su fallecimiento, recordó el decano. “Por esa razón este Doctorado Honoris Causa es in memoriam, y precisamente por quedar en nuestra memoria, será para siempre”, aseguró.

Un prolongado aplauso final sintetizó la emoción vivida durante el acto, donde la Universidad, además de honrar la memoria de Francisco, asumió el compromiso de mantener vivo su legado en cada acción educativa y social que impulse hacia adelante, también con una cátedra abierta dedicada al estudio de su pensamiento y su acción pastoral.