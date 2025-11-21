La Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) otorgará el título de doctor honoris causa in memoriam al Papa Francisco, y abrirá una cátedra para estudiar su legado.

Con esta distinción, la UNRC se convierte en la primera universidad en otorgar un doctorado honoris causa “in memoriam” a Francisco en homenaje a su testimonio de vida, su mensaje de paz y su compromiso con la humanidad.

La ceremonia de entrega de este reconocimiento será el martes 25 de noviembre a las 11:00 horas en el Aula Mayor del campus universitario, y contará con la presencia de autoridades académicas, organizaciones sociales, instituciones locales y referentes de distintos credos que otorgarán un carácter ecuménico al acto, destacando la vocación de diálogo y fraternidad del Papa argentino.

El sobrino del Papa Francisco, José Ignacio Bergoglio, recibirá el diploma en representación de la familia. “Es un honor recibir este reconocimiento en nombre de toda la familia; sabemos cuánto valoraba Francisco el diálogo, la unidad y el servicio a los demás”, señaló.

La propuesta fue impulsada por la Facultad de Ciencias Humanas y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior mediante la Resolución N° 217/2025.

La rectora de la universidad, Marisa Rovera, expresó: “Para la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Papa Francisco encarna una visión profundamente humanista de la educación. Su legado reafirma el compromiso de formar profesionales junto a una cultura basada en la solidaridad y el compromiso social. Otorgar este Doctor Honoris Causa in memoriam es, para nuestra comunidad, un reconocimiento a esa enseñanza trascendente que inspira a la universidad pública a seguir promoviendo una formación integral orientada al bien común y a una sociedad más justa”.

Esta distinción busca rescatar el sentido ecuménico y humanista del pontificado de Francisco, su defensa de los derechos humanos y su permanente llamado a la unión, la justicia social y el cuidado de la Casa Común.

Al otorgar el título de doctor honoris causa, el Consejo Superior valoró su liderazgo en iniciativas globales como la Economía de Francisco, el Pacto Educativo Global y el Llamamiento de Roma por la ética de la inteligencia artificial, a través de las cuales promovió una ética del encuentro, la equidad y la sustentabilidad.

La resolución universitaria dispone también la creación de una cátedra abierta que se dedicará al estudio del legado del pontífice argentino, un espacio enfocado en la promoción del análisis académico y la reflexión sobre su pensamiento y su acción pastoral.

El decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Cristian Santos, precisó: “La cátedra abierta comenzará a dictarse el año que viene y tendrá como eje central el estudio de las encíclicas del Papa Francisco. Será un espacio formativo abierto a toda la comunidad, con la participación de docentes de distintas disciplinas y especialistas invitados. La propuesta busca promover una mirada crítica y humanista del pensamiento de Francisco, articulando investigación, diálogo y compromiso social”.