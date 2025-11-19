La Universidad Andrés Bello de Chile otorgará el Doctorado Honoris Causa al Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre.

Su rector, Julio Castro Sepúlveda afirmó que se trata de la distinción más alta que concede esa casa de estudios. Se otorga a personalidades nacionales e internacionales que han realizado aportes significativos a la sociedad desde distintos ámbitos del conocimiento, la cultura, la ciencia y el servicio público.

En este caso será entregada al Cardenal en reconocimiento a “su sobresaliente trayectoria pastoral y académica, así como a su permanente compromiso con la transparencia, el diálogo, la justicia social y la formación”.

Actual Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Cardenal Chomali “ha sido una figura clave en la vida eclesial del país”, reconocen desde la institución.

Ordenado sacerdote en 1991, ha ejercido como obispo auxiliar de Santiago y arzobispo de Concepción durante más de una década. Desde 2023 lidera la arquidiócesis de la capital, y en diciembre de 2024 fue creado Cardenal por el Papa Francisco, convirtiéndose en el noveno en la historia de Chile. Además, participó del Cónclave donde fue elegido el Papa León XIV.

“El Cardenal Chomali representa de manera ejemplar los valores que promovemos como universidad: compromiso con la verdad, vocación de servicio, pensamiento crítico y formación integral. Su trayectoria es un testimonio de liderazgo ético y de profundo impacto social”, señaló el rector de la Universidad.

Además, “su cercanía con las realidades del país, su rol como referente en temas de bioética, justicia y dignidad humana, y su labor como comunicador han sido fundamentales en el reposicionamiento de la Iglesia como actor en el debate público”, destacó.

En el ámbito académico, el Cardenal Chomali es Ingeniero Civil con mención en Construcción por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Teología Moral por la Academia Pontificia Alfonsiana, doctor en Sagrada Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y máster en Bioética por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Fue docente durante más de dos décadas en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago y en las Facultades de Teología y Medicina de la UC.

Además, el purpurado cuenta con diversas publicaciones, entre ellas “Para reflexionar”, que reúne artículos sobre ética y evangelización; “Desde la plaza del alma”, una obra poética que explora la dimensión espiritual del ser humano; y “La Voz del Arzobispo de Santiago 2024”, que compila sus mensajes, columnas y homilías durante su primer año como arzobispo de la capital.

El acto tendrá lugar a las 18:30 horas en el Auditorio Aznar del Campus Casona de las Condes de la Universidad, ubicado en Fernández Concha 700, Las Condes.

Fundada en 1988, la Universidad Andrés Bello de Chile le debe su nombre al intelectual y humanista venezolano Andrés Bello, quien fue una figura clave en la formación de Chile en el siglo XIX.

Se trata de una universidad privada aconfesional, perteneciente a la Fundación Educación y Cultura.

En las casi cinco décadas de presencia en Chile, ha expandido su presencia en el país con sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción.