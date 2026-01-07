En su 90° aniversario, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile obsequia dos becas para el Magíster en Teología, beneficio que cubre el 100% del arancel del programa, otorgando además un monto para transporte y alimentación a quienes las obtengan.

Se trata de la Beca de Atracción de Talento Académico que el 5 de enero abrió su convocatoria y se extenderá hasta el 20 de este mes para quienes quieran acceder al Magíster en Teología (Licentia Canónica).

La bonificación cubre tanto los aranceles del programa educativo como un monto destinado a transporte y alimentación por hasta cuatro semestres. Uno de los cupos disponibles está dirigido a mujeres y el otro es de libre asignación.

El director de Posgrado de la Facultad, Fernando Verdugo, señaló: "Este año, con ocasión de los 90 años de la Facultad de Teología y de los programas que ella ha venido ofreciendo, queremos innovar ofreciendo dos becas completas para estudiantes de postgrado, en particular para el Magíster, con becas de matrícula de arancel completo y también con un complemento para la manutención, movilización y alimentación”.

“Para que los estudiantes puedan realizar sus estudios y consagrarse a esta tarea de la mayor necesidad en la Iglesia y en la sociedad de nuestros días, una beca completa especialmente dirigida a las mujeres y otra beca de libre asignación", detalló.

La convocatoria está dirigida a personas chilenas o extranjeras, con o sin permanencia definitiva en Chile, que ingresen por primera vez al Magíster en Teología y cumplan criterios de excelencia académica: promedio de pregrado ≥ 6,0 (escala 1,0–7,0) y estar dentro del 40% superior de su promoción.

Además, deben haber sido admitidas por el Comité de Posgrado y estar postulando formalmente mediante los sistemas centralizados de la UC.

El Magíster en Teología UC es un programa de investigación con menciones en áreas como Teología Sistemática, Patrística y Fundamental, que exige la elaboración de una tesis teológicamente relevante y habilita para la docencia en centros de educación superior y la continuidad de estudios doctorales.

Quienes deseen aplicar a este beneficio deberán ingresar en www.teologia.uc.cl, donde además podrán encontrar las bases y condiciones y consultar por requisitos específicos. También podrán dejar sus consultas por correo electrónico a mpaz.fuentes@uc.cl.

Los estudiantes que accedan a este programa serán parte de una institución líder en la región, ya que la Universidad Católica de Chile ocupa el primer lugar en Latinoamérica en el QS Latin America & The Caribbean University Rankings 2026.