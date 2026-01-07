Julieta Villar

Por Julieta Villar

7 de enero de 2026
11:49 a. m.

Ene. 7, 2026
11:49 a. m.

En su 90° aniversario, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile obsequia dos becas para el Magíster en Teología, beneficio que cubre el 100% del arancel del programa, otorgando además un monto para transporte y alimentación a quienes las obtengan.  

Se trata de la Beca de Atracción de Talento Académico que el 5 de enero abrió su convocatoria y se extenderá hasta el 20 de este mes para quienes quieran acceder al Magíster en Teología (Licentia Canónica).  

La bonificación cubre tanto los aranceles del programa educativo como un monto destinado a transporte y alimentación por hasta cuatro semestres. Uno de los cupos disponibles está dirigido a mujeres y el otro es de libre asignación.  

El director de Posgrado de la Facultad, Fernando Verdugo, señaló: "Este año, con ocasión de los 90 años de la Facultad de Teología y de los programas que ella ha venido ofreciendo, queremos innovar ofreciendo dos becas completas para estudiantes de postgrado, en particular para el Magíster, con becas de matrícula de arancel completo y también con un complemento para la manutención, movilización y alimentación”.   

“Para que los estudiantes puedan realizar sus estudios y consagrarse a esta tarea de la mayor necesidad en la Iglesia y en la sociedad de nuestros días, una beca completa especialmente dirigida a las mujeres y otra beca de libre asignación", detalló.  

La convocatoria está dirigida a personas chilenas o extranjeras, con o sin permanencia definitiva en Chile, que ingresen por primera vez al Magíster en Teología y cumplan criterios de excelencia académica: promedio de pregrado ≥ 6,0 (escala 1,0–7,0) y estar dentro del 40% superior de su promoción.   

Además, deben haber sido admitidas por el Comité de Posgrado y estar postulando formalmente mediante los sistemas centralizados de la UC.  

El Magíster en Teología UC es un programa de investigación con menciones en áreas como Teología Sistemática, Patrística y Fundamental, que exige la elaboración de una tesis teológicamente relevante y habilita para la docencia en centros de educación superior y la continuidad de estudios doctorales.  

Quienes deseen aplicar a este beneficio deberán ingresar en www.teologia.uc.cl, donde además podrán encontrar las bases y condiciones y consultar por requisitos específicos. También podrán dejar sus consultas por correo electrónico a mpaz.fuentes@uc.cl.  

Los estudiantes que accedan a este programa serán parte de una institución líder en la región, ya que la Universidad Católica de Chile ocupa el primer lugar en Latinoamérica en el QS Latin America & The Caribbean University Rankings 2026.

Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.