Más de 600 jóvenes se acercaron este domingo a la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile para asistir a la “Bendición de los Lápices”, una celebración presidida por el Arzobispo, Cardenal Fernando Chomali, de cara a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) que determinará el ingreso de los estudiantes a la universidad.

Pocos días antes de rendir la prueba de admisión, los jóvenes que por estos días culminan sus estudios secundarios, entregaron a Dios sus esperanzas y pidieron su protección para el momento de los exámenes.

Antes de comenzar la celebración, el Cardenal anticipó que animaría a los jóvenes a “que se tomen en serio la vida, que se comprometan y que trabajen por el bien de Chile”.

Poco a poco, el templo se fue colmando con más de 600 jóvenes acompañados por sus familias, amigos y comunidades escolares.

En su homilía , el Cardenal instó a los jóvenes a la profundidad espiritual, la determinación y la esperanza. Y consciente de las dificultades que atraviesa el país, confió en la fuerza transformadora de esta generación.

Refiriéndose a los adultos, señaló: “No hemos sido capaces de generar una sociedad fraterna”. Sin embargo, aseguró estar “lleno de esperanza porque el Señor está presente en medio de nosotros”.

Por eso, convocó a los estudiantes a dejarse “instruir por el Señor” y a ser testigos del amor de Dios en la universidad.

Al dirigirse a los docentes y familiares que acompañaron a los jóvenes en el camino hacia la universidad, el purpurado manifestó: “Estoy seguro de que más de alguno se sacó el pan de la boca para que su hijo estudie… Gracias a ustedes, padres, por su esfuerzo”.

Asimismo, animó a vivir la PAES con serenidad: “Si alguno no saca los mil puntos, no importa: la vida es mucho más que una prueba. Lleguen tranquilos, diciendo: Señor, hice todo lo que pude”, aconsejó.

El momento central de la celebración ocurrió cuando los cientos de jóvenes elevaron sus lápices para recibir la bendición del Cardenal Chomali. “Este es un día de gozo… Los caminos de Dios son maravillosos. Que les vaya excelente; sobre todo, que tengan serenidad”, expresó el arzobispo.

“Somos creyentes y queríamos sentirnos acompañadas. Nos ayuda saber que no estamos solas”, afirmaron dos jóvenes del Colegio Divina Pastora, mientras que dos egresadas del Liceo José Miguel Infante expresaron: “Queremos que el Señor nos dé la fuerza para cumplir las metas que tiene para nosotras”

Un joven del Colegio La Salle La Reina, consideró que esta bendición “es como un último impulso antes de la PAES. Ver a todos entrando con sus lápices y el agua bendita genera mucha unión”.

Al finalizar la ceremonia, el Cardenal Chomali valoró la gran participación de jóvenes, asegurando que renueva la esperanza de la Iglesia y del país. “Gracias, jóvenes, por existir. Ustedes nos obligan a trabajar más y mejor. Aquí respiro olor a mil puntos… pero lo más importante es que recuerden que el Señor los ama y nosotros también”, concluyó.