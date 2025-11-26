Julieta Villar

Por Julieta Villar

26 de noviembre de 2025
03:10 p. m.

Nov. 26, 2025
03:10 p. m.

El Arzobispo de Santiago (Chile), Cardenal Fernando Chomali, encabezará este domingo 30 de noviembre la tradicional Bendición de los Lápices, dirigida a aquellos jóvenes que están prontos a rendir las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES). 

Las PAES son el instrumento de admisión que utiliza el sistema educativo de Chile para que los jóvenes puedan acceder a la universidad. A través de estos exámenes, se evalúan competencias y sus resultados se combinan con las notas obtenidas durante la enseñanza media. 

Por eso, cada año, la Iglesia Católica en Santiago se hace cercana a aquellos jóvenes que se presentarán a la prueba, con la Bendición de los Lápices. 

El Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, se dirigió a ellos con un videomensaje: “Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a dar la PAES? Te quiero invitar a la bendición de los lápices”.  

“El domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas nos encontramos en la Catedral” (Plaza de Armas 444, Santiago), convocó el purpurado, asegurando que será “una fiesta”. 

El Cardenal valoró a “tantos jóvenes de todo Santiago que se reúnen para reconocerse como católicos, para reconocerse como necesitados de Dios y recibir la bendición de los lápices para que les vaya excelente, para que estén tranquilos, para que encuentren paz”. 

“Sobre todo, vamos a dar gracias por todas las personas que colaboraron para que llegue ese momento tan importante”, destacó. 

A quienes asistan, el arzobispo aseguró: “Te darás cuenta que somos muchos los que creemos en Dios, los que tenemos esperanza y los que queremos servir a la patria desde nuestra fe”.  

¿Cuándo son las PAES 2025? 

Las fechas de la Prueba de Acceso a la Educación Superior son: 1 de diciembre para Matemática 2; 2 de diciembre para Competencia Lectora y electiva de Ciencias; y 3 de diciembre para Matemática 1, y electiva de Historia y Ciencias Sociales. 

Los puntajes de la PAES regular serán publicados el 5 de enero de 2026 a las 8:00 horas. Ese mismo día comenzará la etapa de postulaciones, que se extenderá hasta el 8 de enero. 

El 19 de enero se darán a conocer los resultados del proceso de selección y el 20 de enero iniciará la primera etapa de matrícula. 

Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.