El Arzobispo de Santiago (Chile), Cardenal Fernando Chomali, encabezará este domingo 30 de noviembre la tradicional Bendición de los Lápices, dirigida a aquellos jóvenes que están prontos a rendir las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Las PAES son el instrumento de admisión que utiliza el sistema educativo de Chile para que los jóvenes puedan acceder a la universidad. A través de estos exámenes, se evalúan competencias y sus resultados se combinan con las notas obtenidas durante la enseñanza media.

Por eso, cada año, la Iglesia Católica en Santiago se hace cercana a aquellos jóvenes que se presentarán a la prueba, con la Bendición de los Lápices.

El Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, se dirigió a ellos con un videomensaje: “Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a dar la PAES? Te quiero invitar a la bendición de los lápices”.

“El domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas nos encontramos en la Catedral” (Plaza de Armas 444, Santiago), convocó el purpurado, asegurando que será “una fiesta”.

El Cardenal valoró a “tantos jóvenes de todo Santiago que se reúnen para reconocerse como católicos, para reconocerse como necesitados de Dios y recibir la bendición de los lápices para que les vaya excelente, para que estén tranquilos, para que encuentren paz”.

“Sobre todo, vamos a dar gracias por todas las personas que colaboraron para que llegue ese momento tan importante”, destacó.

A quienes asistan, el arzobispo aseguró: “Te darás cuenta que somos muchos los que creemos en Dios, los que tenemos esperanza y los que queremos servir a la patria desde nuestra fe”.

¿Cuándo son las PAES 2025?

Las fechas de la Prueba de Acceso a la Educación Superior son: 1 de diciembre para Matemática 2; 2 de diciembre para Competencia Lectora y electiva de Ciencias; y 3 de diciembre para Matemática 1, y electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Los puntajes de la PAES regular serán publicados el 5 de enero de 2026 a las 8:00 horas. Ese mismo día comenzará la etapa de postulaciones, que se extenderá hasta el 8 de enero.

El 19 de enero se darán a conocer los resultados del proceso de selección y el 20 de enero iniciará la primera etapa de matrícula.