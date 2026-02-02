El Papa León XIV nombró Obispo de Santa Rosa (Argentina) a Mons. Luis Darío Martín, quien fue Obispo Auxiliar de esa diócesis y actualmente se desempeñaba como administrador diocesano.

El prelado de 64 años será el séptimo Obispo de Santa Rosa y sucede en el cargo a Mons. Raúl Martín, quien en julio del año pasado fue nombrado Arzobispo de Paraná.

La noticia de su nombramiento se dio a conocer en la mañana del lunes 2 de febrero de manera simultánea en Roma y en Buenos Aires.

¿Quién es Mons. Luis Darío Martín?

Nacido en General Pico, provincia de La Pampa, el 4 de marzo de 1961, recibió su ordenación sacerdotal el 17 de noviembre de 1990 de manos del Cardenal Antonio Quarracino, en ese momento Arzobispo de Buenos Aires.

El 20 de marzo de 2019, el Papa Francisco lo nombró Obispo Titular de Bisenzio y Auxiliar de Santa Rosa. Su consagración episcopal fue presidida por el Cardenal Mario Aurelio Poli en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El 28 de mayo de 2025, el Papa León XIV nombró Arzobispo de Paraná a Mons. Raúl Martín y, con la sede vacante, el Colegio de Consultores de la Diócesis de Santa Rosa eligió a Mons. Luis Darío Martín como administrador diocesano, cargo desempeñado hasta la actualidad.