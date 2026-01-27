En un clima de escucha, fraternidad y discernimiento, 18 jóvenes salesianos de distintas partes de América participaron del encuentro de preparación hacia su Profesión Perpetua.

Este encuentro de preparación se realiza cada dos años durante el mes de enero, y en esta ocasión convocó a religiosos de las Inspectorías Salesianas de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Durante casi tres semanas, un equipo conformado por el P. Paulo Profilo, de la Inspectoría de San Pablo, en Brasil; el P. Darío Navarro, de la Inspectoría de Chile; el P. José Ruiz, de la Inspectoría de Ecuador; y el P. Manuel Cayo, de la Inspectoría anfitriona Argentina Sur, acompañó a los jóvenes.

A diferencia de años anteriores, en los que el encuentro se desarrolló en la ciudad de Junín de los Andes, Patagonia argentina, en esta oportunidad la actividad comenzó con una peregrinación misionera salesiana.

De este modo, los jóvenes partieron desde Buenos Aires, con paradas en algunos de los recorridos salesianos de la primera misión, hace 150 años: Bahía Blanca, Fortín Mercedes y Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires; Viedma y Chimpay, en Río Negro; Zapala y San Ignacio, en Neuquén.

Este recorrido permitió a los religiosos visitar y rezar ante la tumba de San Artémides Zatti, el Beato Ceferino Namuncurá y la Beata Laura Vicuña, los tres muy vinculados a la historia salesiana en Argentina.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Los días de peregrinación fueron muy fecundos, porque además de visitar lugares emblemáticos y recordar a las figuras importantes de la espiritualidad salesiana, los hermanos compartieron sus historias, el recorrido de su vocación y sus experiencias personales.

Finalmente, la peregrinación llegó a Junín de los Andes, donde se avanzó con las actividades propias del encuentro, con temas vinculados a la etapa formativa previa a la profesión perpetua.

En esta etapa, contaron con la presencia del Consejero General para la Formación, P. Silvio Roggia (de manera virtual), de la Dra. Graciela Gigliotti y del P. Cássio Rodrigo de Oliveira, de la Inspectoría de San Pablo, en Brasil.

Durante los días del encuentro hubo celebraciones, charlas formativas, talleres de abordaje y momentos de oración personales y comunitarios. Como parte del proceso de profundización y discernimiento, los religiosos participaron de un retiro de desierto que se llevó a cabo el 21 de enero en el parque temático Vía Christi.

La jornada de evaluación y cierre fue el jueves 22 de enero, día en el que se celebra la memoria litúrgica de Laura Vicuña, por lo que pudieron compartir con la comunidad esta fecha especial en los lugares donde vivió la Beata.