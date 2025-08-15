A 210 años del nacimiento de San Juan Bosco, y en el 150° aniversario de la llegada de los primeros misioneros Salesianos a Argentina, el inspector de la región Argentina Sur, P. Darío Perera, saludó a la comunidad.

“Hoy celebramos los 150 años de la primera expedición aquí, en nuestra tierra: el inicio de aquella extraordinaria gesta que llevó a los hijos de Don Bosco hasta estas tierras tan lejanas de su lugar de origen. Y celebramos este aniversario precisamente en la fiesta de nuestro padre Don Bosco”, expresa en un videomensaje .

En ese marco, reflexionó sobre la figura del fundador Don Bosco. En palabras del sacerdote Eduardo Meana, dijo: “Sus sueños de padre cruzaron fronteras”.

“Estamos aquí, hijos de aquellos sueños que cruzaron las fronteras”, aseguró, y tomando como referencia el sueño misionero de Don Bosco —el más importante para él— recordó que en esas visiones que lo ayudaban a discernir el camino, “vio a muchas congregaciones acercarse a los pueblos originarios y, finalmente, vio a los salesianos establecer vínculos con ellos”.

En ese sueño, el santo reconoció a muchos misioneros que le eran familiares, y también a otros que no conocía. “Aquellos que, como nosotros, seguimos sus sueños que cruzaron fronteras”, consideró.

“Creo que nuestro padre Don Bosco nos vio en aquellos sueños. Estamos aquí porque somos continuadores de ellos; porque, 150 años después, seguimos sosteniendo su misión en la Patagonia, en todo el país y, desde aquí, en tantos rincones del mundo donde los salesianos hemos llegado”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó que “lo más hermoso de esta gesta es la perseverancia”, permanecer y sostener aquellos sueños “con la misma pasión que al principio”, porque la obra nacida hace 150 años “sigue teniendo un futuro inmenso por delante”.

Finalmente, sugirió que un regalo para los jóvenes de nuestra época es “mantener vivos los sueños de nuestro padre Don Bosco”, y agradeció a los hermanos salesianos que día a día sostienen esos sueños en lugares de frontera, pueblos originarios y barrios pobres, como también a los laicos que hacen parte de la misión y “siguen enamorados de los sueños de Don Bosco”.

Un documental revive la llegada de los primeros salesianos

El documental Aquí nos quedamos. El sueño misionero llega a la Patagonia, una producción del Boletín Salesiano de Argentina, sobre la llegada de los primeros misioneros salesianos al país, se estrena este sábado 16 de agosto, y estará disponible desde ese día en YouTube.

A través del relato del salesiano Néstor Zubeldía, la producción refleja el primer contacto de los misioneros hijos de Don Bosco con la región patagónica, combinando escenas de ficción con material documental.

Estará disponible de forma gratuita en el canal de YouTube del Boletín Salesiano de Argentina: https://youtube.com/boletinsalesiano .

El primer corto documental de esta serie, titulado Estamos todos. El sueño misionero llega a América y estrenado en diciembre de 2024, está disponible en este enlace: https://youtu.be/n8iqfk_4DCI .