Abel Camasca Walter Sánchez Silva

Por Abel Camasca, Walter Sánchez Silva

11 de noviembre de 2025
07:32 p. m.

Nov. 11, 2025
07:32 p. m.

El sábado la Basílica de María Auxiliadora en Lima (Perú) se llenó de fieles que acompañaron con profunda alegría y esperanza la ordenación de dos nuevos sacerdotes salesianos, en el marco de los 150 años del primer envío misionero de Don Bosco, su fundador, el 11 de noviembre de 1875.

Mons. Martín Quijano, Obispo salesiano que tiene a su cargo el Vicariato Apostólico de Pucallpa, en la Amazonía peruana, fue quien presidió la ordenación de Miguel Seminario y Rufin Kineme. “El sacerdote salesiano aprende a mirar a los pobres y a los jóvenes no como destinatarios de su bondad, sino como sacramento vivo de la presencia de Cristo”, dijo el prelado a los nuevos curas.

El P. Miguel Seminario tiene 36 años y siendo pequeño asistía al oratorio salesiano de Chosica, en la zona este de Lima. “Desde los cinco años iba al oratorio, y me conmovió la vida de muchos salesianos, me llamó la atención, y hasta que en un momento dije, si ellos son salesianos, yo también quiero ser uno de ellos”, dijo el nuevo sacerdote a EWTN Noticias.

Lorena Mezarina, su madre, recuerda que en casa “le decían el Padrecito Miguel. Mis tíos decían: ‘ahí viene el Padrecito Miguel’. Iba a rezar el rosario con mi abuelita chiquitito. Lo amo mucho y estoy muy orgullosa de él y del camino que él ha tomado”.

El P. Rufin Kineme tiene 34 años y es de República Democrática del Congo en África. Es el mayor de seis hermanos. Fue ordenado diácono en Turín, Italia, y su amor por las misiones lo llevó este año a incorporarse al Perú definitivamente.

“Yo he tenido un encuentro con las personas que me han hablado de Dios. Y Dios siendo el amor, yo también quería seguir al amor. Y también compartir el amor que yo he recibido”, dijo el nuevo sacerdote a EWTN Noticias.

En la Misa, el P. Kineme dirigió unas emotivas palabras a sus padres e hizo un llamado a la paz en su país, sumido en una guerra civil con una grave crisis humanitaria y más de 5 millones de desplazados.

“El llamado que yo puedo hacer para mi país es el llamado de la paz. Porque la paz es la actitud que nosotros tenemos que sembrar. Nosotros nacimos de Dios, y Dios significa la paz”, subrayó el sacerdote.

Don Bosco envió a sus primeros misioneros a Sudamérica, concretamente a Argentina, donde surgiría el Beato salesiano Ceferino Namuncurá. En aquella oportunidad, el santo fundador de los salesianos le dijo a sus misioneros que “no se van solos… sus compañeros seguirán su ejemplo e irán con ustedes al campo de la gloria y de las tribulaciones”.

Para el P. Juan Pablo Alcas, Inspector de los salesianos en el Perú, estos nuevos sacerdotes también son parte del sueño misionero de Don Bosco.

“Estamos en muchos países alrededor del mundo y yo creo que estos dos hermanos serán enviados también. Enviados a la selva, enviados a la sierra, enviados a la costa... y qué mejor ocasión en estos 150 años del envío misionero… Es una alegría muy grande, una alegría por nuestro corazón misionero”, resaltó el sacerdote salesiano.

Abel Camasca
Abel Camasca
Periodista egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Parte del equipo periodístico de ACI Prensa desde 2014. Entre 2016 y 2022 estuve a cargo de la producción del programa televisivo EWTN Noticias y de Más que Noticias, programa de Radio Católica Mundial. Suelo escribir artículos sobre las vidas de los santos.
Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.