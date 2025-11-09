El 11 de noviembre de 2025, en Valdocco (Turín), el corazón de la espiritualidad salesiana, se celebrará un momento histórico: el , enviada por San Juan Bosco hacia la Argentina.

En la misma Basílica de María Auxiliadora donde todo comenzó en 1875, Misiones de Don Bosco Valdocco Onlus conmemorará aquel gesto fundacional con una nueva partida misionera que renueva el compromiso con los jóvenes más necesitados del mundo.

“Hace 150 años, Don Bosco dio un paso de fe que cambió la historia de la evangelización. Hoy, ese mismo espíritu sigue vivo en cada salesiano que dice ‘sí’ al llamado de Dios y a los jóvenes”, señaló en su sitio web Misiones de Don Bosco, ONG fundada en 1991 en Turín que apoya a los misioneros salesianos en los países en desarrollo.

La ceremonia, que será transmitida en directo por YouTube, incluirá el envío de 19 nuevos misioneros salesianos, quienes recibirán la tradicional cruz de cuero, símbolo del mandato misionero que Don Bosco entregó a los primeros diez partentes en 1875. Sus destinos serán Mongolia, Tailandia, Camboya, Mozambique, Sudán del Sur, Brasil y Chile.

“Cada país representa una nueva tierra de misión donde la presencia salesiana siembra fraternidad, educación y esperanza”, afirmó Misiones Don Bosco, destacando que las comunidades locales “no solo construyen escuelas y oratorios, sino también puentes de paz y oportunidades para los jóvenes”.

De Turín a los confines del mundo

Aquel 11 de noviembre de 1875, Don Bosco despidió a los primeros diez misioneros rumbo a Buenos Aires, entre ellos el joven sacerdote Juan Cagliero, quien más tarde se convertiría en el primer cardenal salesiano. El viaje, que duró un mes, marcó el inicio de una obra que hoy se extiende a 137 países.

“Esa partida no fue solo un viaje más allá del océano; fue la expresión viva del sueño de Don Bosco: ofrecer a los jóvenes una vida plena basada en el amor, la educación y la fe”, subrayó Misiones Don Bosco.

Para conmemorar este aniversario, Misiones de Don Bosco ha producido un documental en italiano que revive la primera misión en Argentina, con imágenes históricas, testimonios y paisajes de la Tierra del Fuego.

“Queremos que el espectador se sienta parte de este viaje, que descubra cómo el sueño de Don Bosco sigue inspirando vocaciones y transformando comunidades”, indicó la organización.

El video, disponible en las plataformas digitales de Misiones de Don Bosco, muestra la continuidad entre pasado y presente: desde los primeros misioneros que pisaron suelo argentino hasta los jóvenes de hoy que parten hacia nuevas fronteras.

“El sueño de Don Bosco no se ha detenido —afirma Misiones de Don Bosco—. Sigue viajando, sigue hablando, sigue generando vida.”

Con esta celebración, la Familia Salesiana reafirma su compromiso misionero y educativo con los jóvenes del mundo, recordando las palabras de su fundador: “No basta amar a los jóvenes; es necesario que ellos se sientan amados”.