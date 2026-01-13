Los salesianos en España lanzan una campaña vocacional bajo el lema “Tienes una historia que vivir” que busca cuidar la promoción y consolidación de una auténtica cultura que ayude a los jóvenes a descubrir la llamada de Dios.

La iniciativa también se apoya en las palabras pronunciadas por el Papa León XIV en el Jubileo de los jóvenes el pasado mes de agosto, en Roma, en las que señaló: “Nuestra esperanza es Jesús. Es Él quien suscita en vosotros el deseo de hacer vuestra vida algo grande, para mejoraros a vosotros mismos y a la sociedad, haciéndola más humana y fraterna”.

“Aspirad a cosas grandes, a la santidad, allí donde estéis. No os conforméis con menos. Entonces veréis crecer cada día la luz del Evangelio en vosotros mismos y vuestro alrededor”, añadió el Pontífice.

Los objetivos de la campaña, que contiene materiales específicos para cada edad y etapa formativa, son “ayudar a los jóvenes a plantear la vida como vocación, descubriendo y madurando el proyecto del Señor para sus vidas”, reflexionar sobre la vocación personal “descubriendo que el amor no es solo emoción, sino elección, responsabilidad y servicio” y agradecer "el regalo de la vocación misionera en el contexto del 150 aniversario de la Primera Expedición Misionera Salesiana”.

Así, se proponen recursos para niños, adolescentes y jóvenes, desde los cinco hasta los veinte años, así como para profesores, educadores y catequistas, miembros de la familia salesiana y de los propios Salesianos de Don Bosco (SDB).

La propuesta tiene una triple clave interpretativa. En el plano teológico, se subraya que Dios nos ama y cuenta con nuestra cooperación; a vertiente carismática se sustenta sobe la experiencia vocacional de Don Bosco; y la clave pastoral anima acoger la propuesta del Señor al ciego de Jericó: “¿Qué quieres que haga por ti?”.

Enfocada en la juventud, la campaña también involucra a las comunidades religiosas y a los grupos de la familia salesiana para “consolidar una cultura vocacional en toda la acción educativo-pastoral".

El coordinador inspectorial de Animación Vocacional, Manuel Hurtado Solís, SDB, anima en el comunicado de presentación de la campaña a actuar “articulando estrategias, facilitando tiempos, coordinando responsables y ambientes, animando a los diferentes grupos de la Familia Salesiana”.