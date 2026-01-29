La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina reiteró su llamado a priorizar “más oportunidades que penas” ante el anuncio del Gobierno nacional de abrir el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad.

Según lo informó el Boletín Oficial de este martes, en las sesiones extraordinarias del Congreso que se llevarán a cabo durante febrero, estará incluido el debate por la modificación de la Ley Penal Juvenil, que propone una baja en la edad de imputabilidad —es decir, la edad en que un joven puede ir a prisión— de 16 a 14 años.

Este nuevo intento del Gobierno por modificar la ley tuvo como desencadenante el reciente caso del crimen de un adolescente de 15 años ocurrido en Santa Fe en diciembre de 2025. El ataque, perpetrado por adolescentes de 16 y 14 años, incluyó torturas y más de 20 puñaladas, y aunque una de las responsables está detenida, los otros dos se encuentran en libertad por no tener edad punible.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social se pronunció ante esta “realidad que nos interpela”, considerando que “no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”.

En primer lugar, el comunicado apunta contra las sucesivas administraciones políticas que “no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo”, provocando problemas como la inseguridad y la delincuencia juvenil.

En cuanto al proyecto de la baja en la edad de imputabilidad, la Iglesia se solidarizó, en primer lugar, “con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.

Sin embargo, advierten que las propuestas que surgen de ese tipo de situaciones “hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”, cuando las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional arrojan que los menores inculpados por delitos representan “un porcentaje muy bajo del total”.

Asimismo, desde la Pastoral Social piden que en los debates se incluyan voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes, que puedan exponer “los abordajes más complejos de la problemática”.

Narcotráfico, consumo de drogas y falta de oportunidades

Por otra parte, la Iglesia Católica considera que creer que la solución a la inseguridad es bajar la edad en la que los jóvenes pueden ir presos “es una idealización” que no considera las causas.

Entre ellas, señalan el fácil acceso de los jóvenes a las drogas que los destruyen y cuyo consumo es una de las principales causas de violencia. Ante esto, consideran urgente combatir el narcotráfico, que desde hace décadas “viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes”.

En esa línea, animan a los adultos a preguntarse qué mundo estamos creando para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes, ya que “muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social”.

En el caso de aprobarse la modificación y bajar la edad de imputabilidad, la Pastoral Social cuestiona: “¿Dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente?”.

En ese sentido, consideran imprescindible “un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.

Pensar políticas públicas a largo plazo

“Para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados?”, añaden, pidiendo una reforma urgente del sistema educativo.

A los dirigentes, la Pastoral Social les pide “ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes”, con una salida que no sea irse del país, las drogas, las armas o el cementerio.

Para ello, exhortan a “un debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas”.

“La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo. ¡Es necesaria la grandeza política!”, insisten, en pos de “un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos”.

En ese marco, convocan no sólo al Estado sino también a “los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos en general” a realizar sus aportes para ampliar las oportunidades y “llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos”.