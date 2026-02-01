Con ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra el 2 de febrero, la Arquidiócesis Primada de México aseguró que las vidas consagradas “no hacen ruido, pero sostienen al mundo”.

Los consagrados, indicó la Arquidiócesis de México en el editorial de su semanario Desde la Fe, son “hombres y mujeres que, sin buscar reflectores, han decidido entregar su existencia a Dios y expresarla en el amor al prójimo”.

“La vida consagrada no se reconoce por salir en la televisión o en las redes sociales, pero sí en los gestos cotidianos”, remarcó.

La Jornada Mundial de la Vida Consagrada fue establecida por el Papa San Juan Pablo II en 1997.

En su mensaje en esa ocasión, el santo polaco destacó que esta celebración tiene una triple finalidad: Alabar a Dios y “darle gracias por el gran don de la vida consagrada”, promover “el conocimiento y la estima de la vida consagrada” y fomentar que los consagrados tengan “más viva la conciencia de su insustituible misión en la Iglesia y en el mundo”.

La Arquidiócesis de México destacó los diversos testimonios de vida consagrada en el mundo actual, como el de “la religiosa que vela una cama de hospital cuando la familia ya no puede más”, o “el hermano que acompaña procesos de rehabilitación sin preguntar por el pasado”.

También recordó a “las consagradas que abren espacios seguros para mujeres víctimas de violencia” y a “quienes caminan junto a mamás embarazadas que atraviesan la soledad, el miedo o la precariedad”.

“Ahí, donde muchos huyen, la Iglesia hace presencia a través de ellos”, aseguró.

A continuación, destacó la vida de la Santa Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, quien “en los años más duros de la pobreza en la India abrió hogares para moribundos que eran rechazados por hospitales y por la sociedad”.

“Ese impacto se multiplicó en miles de vidas tocadas por una vocación que entendió el Evangelio como cercanía”, resaltó.

La arquidiócesis primada indicó luego que reconocer el valor de la vida consagrada en el mundo “es también preguntarnos ¿qué mundo sería posible si más vidas —consagradas o no— se atrevieran a amar con la misma radicalidad?”.

“Cuando alguien entrega su vida a Jesús y la devuelve hecha servicio, el milagro sucede en silencio, pero es capaz de transformarlo todo”, aseguró.