El Papa León XIV alabó el amor silencioso, libre de exclavitud y apariencias de las monjas de clausura en una sociedad “orientada hacia la exterioridad”.

Lo hizo durante una audiencia en el Vaticano con los participantes en la Asamblea Federal Ordinaria de la Federación de Monasterios Agustinos de Italia.

En su discurso, impartido desde el Aula Pablo VI del Vaticano, el Pontífice destacó la “dimensión sinodal” de la Iglesia y la importancia de “caminar juntos”, algo a lo que —recordó— invitó especialmente el Papa Francisco durante su pontificado.

Al posar su mirada en la dimensión contemplativa de las agustinas, el Papa León recordó que su fundador, San Agustín, reflexionó en su obra Confesiones sobre la alegría concedida “a quienes sirven al Señor por puro amor”.

El Papa destaca la alegría de quienes sirven al Señor "por puro amor". Crédito: Vatican Media

Desde esta perspectiva, invitó a las religiosas a abrazar “con fervor la vida del claustro”, algo que, aseguró, “les dará paz y consuelo, y a quienes llamen a la puerta de sus monasterios un mensaje de esperanza más elocuente que mil palabras”.

A continuación, el Papa subrayó el testimonio de la caridad de las agustinas de clausura y les aconsejó, para poder “difundir en el mundo el buen aroma de Dios, esforzarse en “amarse con afecto sincero, como hermanas, y en llevar en el corazón, en lo escondido, a todo hombre y mujer de este mundo, para presentarlos al Padre en su oración”.

“En una sociedad tan orientada hacia la exterioridad, en la que, con tal de obtener escenarios y aplausos, no se duda a veces en violar el respeto debido a las personas y a los sentimientos, su ejemplo de amor silencioso y oculto sea una ayuda para redescubrir el valor de la caridad cotidiana y discreta, atenta a la sustancia del amor verdadero y libre de la esclavitud de las apariencias”, señaló.

Al término de su discurso, el Pontífice destacó el carácter comunitario de la Federación, una forma “asociativa” impulsada por el Venerable Pío XII y reafirmada por el Papa Francisco para promover la fraternidad entre monasterios con el mismo carisma.

“Es un desafío exigente, del cual, sin embargo, no se puede uno sustraer, incluso a costa de hacer elecciones difíciles y sacrificios, y venciendo cierta tentación de “autorreferencialidad” que a veces puede insinuarse en nuestros ambientes”, advirtió León XIV.

A modo de conclusión el Papa les agradeció por todo lo que hacen por el Pueblo de Dios y les prometió “mi recuerdo en la oración y las bendigo de corazón”.

