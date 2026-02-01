La Red Mundial de Oración del Papa, obra pontificia a cargo de la Compañía de Jesús (Jesuitas), hizo públicas las intenciones por las que León XIV anima a rezar a lo largo del 2027.

Las 12 intenciones, que corresponden a cada mes del año, incluyen, entre otros temas, “el respeto de la dignidad de la vida humana”, “las oportunidades laborales para todos”, los ancianos y los jóvenes, así como para un mes dedicado a rezar para que los migrantes sean acogidos “con dignidad, solidaridad y verdadera integración”.

En el sitio web de la Red Mundial de Oración del Papa se explica que “estas intenciones de oración son el producto de un largo proceso sinodal de discernimiento de la Iglesia, en diversos países del mundo, que abarca propuestas de varios Dicasterios, Congregaciones y servicios de la Santa Sede”.

Después “de varios meses” requeridos por ese proceso, el Santo Padre “se toma un tiempo para orar y discernir” al respecto, para luego confiar “sus doce intenciones de oración a todos los fieles”, que “son directrices para nuestra vida y misión”.

A continuación, las intenciones de oración del Papa León XIV para los 12 meses del 2027:

Enero

Por el descubrimiento de la fuerza de la oración.

Oremos para que todos en la Iglesia descubramos el poder de la oración como encuentro personal con el Señor, que transforma nuestro corazón y el mundo.

Febrero

Por el cuidado de quienes cuidan.

Oremos por quienes cuidan la salud integral de los demás para que reciban el apoyo necesario y puedan, con paciencia, sabiduría y fortaleza, abrir caminos de sanación interior y esperanza.

Marzo

Por el respeto de la dignidad de la vida humana.

Oremos para que, ante una cultura centrada en la productividad y la inmediatez, seamos capaces de descubrir y valorar la dignidad única de cada persona, tanto la nuestra como la de los demás.

Abril

Por el arte como don que humaniza.

Oremos para que el arte sea acogido como un verdadero don que nos humaniza, eleva el espíritu y ayuda a contemplar la belleza de Dios en la creación.

Mayo

Por las oportunidades laborales para todos.

Oremos para que el desarrollo tecnológico abra caminos de trabajo digno y la colaboración entre generaciones fortalezca un futuro donde cada persona pueda ofrecer sus talentos al servicio del bien común.

Junio

Por un buen uso de la inteligencia artificial.

Oremos para que el desarrollo de la inteligencia artificial esté siempre al servicio de la dignidad humana y sepamos usarla con sabiduría.

Julio

Por los abuelos y ancianos.

Oremos para que los miembros de la Iglesia valoremos el tesoro de fe y de sabiduría que nos ofrecen los abuelos y ancianos, dispuestos a aprender de su experiencia.

Agosto

Por la vocación de los jóvenes.

Oremos para que los jóvenes en búsqueda de su vocación propia reconozcan a Jesucristo como compañero de camino a quien pueden abrir su corazón.

Septiembre

Por una conversión ecológica integral.

Oremos para que aprendamos a vivir una relación nueva con la creación, protegiéndola con justicia y encontrando en la contemplación de lo creado el camino hacia una vida más armoniosa y agradecida.

Octubre

Por las comunidades cristianas.

Oremos para que cada parroquia, comunidad o grupo cristiano sea un centro de irradiación misionera que forme nuevos discípulos al servicio del Evangelio.

Noviembre

Por la integración de los migrantes.

Oremos para que los migrantes y desplazados, acompañados y consolados por la Sagrada Familia en su propio camino de desarraigo, encuentren comunidades que los acojan con dignidad, solidaridad y verdadera integración.

Diciembre

Por la vocación cristiana de la familia.

Oremos para que las familias cristianas sean testigos vivos del Evangelio en la sociedad aprendiendo cada vez más a ser hogares donde se cultive la fe, la esperanza y el amor.