David Ramos

Por David Ramos

1 de febrero de 2026
11:57 a. m.

Feb. 1, 2026
11:57 a. m.

A un mes del incendio de Crans-Montana (Suiza), el Papa León XIV reiteró su mensaje de consuelo a los familiares de las víctimas y los encomendó a Nuestra Señora de los Dolores, “quien los estrecha contra su corazón y los invita a mirar con ella la Cruz”.

En un mensaje publicado este 1 de febrero, con ocasión de la Misa celebrada a un mes del incendio que cobró la vida de 41 personas y dejó a más de un centenar de heridos, el Santo Padre se mostró cercano a los familiares “que se encuentran reunidos en la pena y el dolor”.

“Han perdido a un ser querido, o bien uno de sus allegados sufre todavía –quizás por mucho tiempo– a causa de sus heridas, que lo marcarán de por vida”, lamentó.

El Papa expresó en su mensaje: “Deseo simplemente manifestarles mi cercanía y mi ternura, junto con las de toda la Iglesia que, mediante su presencia materna, desea –en la medida de lo posible– llevar con ustedes la carga, y que ruega al Señor Jesús que sostenga su fe en la prueba”.

“Expreso el deseo de que encuentren en sus sacerdotes y en sus comunidades cristianas los auxilios fraternos y espirituales que buscan para superar la pena y mantener el ánimo”, dijo León.

La madrugada del 1 de enero de 2026, un incendio se desató en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, donde se estaba celebrando el Año Nuevo. De acuerdo a las autoridades, el incendio se habría generado a causa de bengalas o velas encendidas sobre botellas de champán, sostenidas muy cerca del techo del local.

León XIV envió un telegrama de consuelo tras el siniestro, y se reunió días después con las familias de las víctimas.

En su mensaje de este 1 de febrero, el Papa dijo a los familiares de las víctimas que, “en estas horas en las que sus almas se ven atravesadas no sólo por el sufrimiento, sino también por la incomprensión y el sentimiento de abandono, no puedo sino encomendarlos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, quien los estrecha contra su corazón y los invita a mirar con ella la Cruz, en la cual su amado Jesús sufrió también Él y dio su vida”.

“En la Cruz, el Hijo de Dios –Dios en persona– quiso compartir lo que ustedes viven hoy. Él compartirá también con ustedes su gloriosa y bienaventurada resurrección. ¡Porque Jesús ha resucitado verdaderamente!”.

Esa, dijo, es “la dulce certeza que la Santa Iglesia anuncia con seguridad y serenidad, y sobre la cual se fundamenta nuestra inmensa esperanza. La esperanza de volver a ver un día a quienes han perdido; la esperanza también de que, ya desde aquí abajo, despuntará para ustedes un nuevo día y la alegría volverá a sus corazones”.

“Estén absolutamente seguros de ello —añadió—, como afirma San Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni las pruebas, ni la separación, ni el sufrimiento… nada podrá separarlos a ustedes y a sus seres queridos del amor de Dios que está en Cristo”-

“Y nada de lo que han vivido de bello y feliz con ellos se ha perdido para siempre; ¡nada ha terminado!”, agregó.

León XIV subrayó que, “en estos días tristes y sombríos”, Santa María invita a los familiares de las víctimas del incendio de Crans-Montana “a mirar la Cruz”, así como “a mirar el Cielo, siempre luminoso”.

“Al asirse firmemente al ancla de la esperanza que allí se encuentra sólidamente fijada y que Jesús les tiende, recibirán la fuerza y el valor para perseverar y continuar su camino”, aseguró.

Graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Con más de 12 años de experiencia en periodismo católico trabajando en ACI Prensa, estoy radicado en México desde 2018. He cubierto los viajes del Papa Francisco a Ecuador, Paraguay, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá.