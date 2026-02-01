A un mes del incendio de Crans-Montana (Suiza), el Papa León XIV reiteró su mensaje de consuelo a los familiares de las víctimas y los encomendó a Nuestra Señora de los Dolores, “quien los estrecha contra su corazón y los invita a mirar con ella la Cruz”.

En un mensaje publicado este 1 de febrero, con ocasión de la Misa celebrada a un mes del incendio que cobró la vida de 41 personas y dejó a más de un centenar de heridos, el Santo Padre se mostró cercano a los familiares “que se encuentran reunidos en la pena y el dolor”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Han perdido a un ser querido, o bien uno de sus allegados sufre todavía –quizás por mucho tiempo– a causa de sus heridas, que lo marcarán de por vida”, lamentó.

El Papa expresó en su mensaje: “Deseo simplemente manifestarles mi cercanía y mi ternura, junto con las de toda la Iglesia que, mediante su presencia materna, desea –en la medida de lo posible– llevar con ustedes la carga, y que ruega al Señor Jesús que sostenga su fe en la prueba”.

“Expreso el deseo de que encuentren en sus sacerdotes y en sus comunidades cristianas los auxilios fraternos y espirituales que buscan para superar la pena y mantener el ánimo”, dijo León.

La madrugada del 1 de enero de 2026, un incendio se desató en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, donde se estaba celebrando el Año Nuevo. De acuerdo a las autoridades, el incendio se habría generado a causa de bengalas o velas encendidas sobre botellas de champán, sostenidas muy cerca del techo del local.

Las más leídas 1 2 3 4 5

León XIV envió un telegrama de consuelo tras el siniestro, y se reunió días después con las familias de las víctimas.

En su mensaje de este 1 de febrero, el Papa dijo a los familiares de las víctimas que, “en estas horas en las que sus almas se ven atravesadas no sólo por el sufrimiento, sino también por la incomprensión y el sentimiento de abandono, no puedo sino encomendarlos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, quien los estrecha contra su corazón y los invita a mirar con ella la Cruz, en la cual su amado Jesús sufrió también Él y dio su vida”.

“En la Cruz, el Hijo de Dios –Dios en persona– quiso compartir lo que ustedes viven hoy. Él compartirá también con ustedes su gloriosa y bienaventurada resurrección. ¡Porque Jesús ha resucitado verdaderamente!”.

Esa, dijo, es “la dulce certeza que la Santa Iglesia anuncia con seguridad y serenidad, y sobre la cual se fundamenta nuestra inmensa esperanza. La esperanza de volver a ver un día a quienes han perdido; la esperanza también de que, ya desde aquí abajo, despuntará para ustedes un nuevo día y la alegría volverá a sus corazones”.

“Estén absolutamente seguros de ello —añadió—, como afirma San Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni las pruebas, ni la separación, ni el sufrimiento… nada podrá separarlos a ustedes y a sus seres queridos del amor de Dios que está en Cristo”-

“Y nada de lo que han vivido de bello y feliz con ellos se ha perdido para siempre; ¡nada ha terminado!”, agregó.

León XIV subrayó que, “en estos días tristes y sombríos”, Santa María invita a los familiares de las víctimas del incendio de Crans-Montana “a mirar la Cruz”, así como “a mirar el Cielo, siempre luminoso”.

“Al asirse firmemente al ancla de la esperanza que allí se encuentra sólidamente fijada y que Jesús les tiende, recibirán la fuerza y el valor para perseverar y continuar su camino”, aseguró.