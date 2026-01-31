El Obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Mons. Carlos García Camader, se mostró confiado en que el Papa León XIV pueda viajar a Perú antes de la Navidad, aunque descartó de forma clara que la visita tenga lugar antes de junio.

“Es muy probable que sea en el segundo semestre, antes de la Navidad, especialmente hacia el mes de noviembre”, afirmó el prelado, al subrayar que la Santa Sede evita programar viajes apostólicos a países inmersos en procesos electorales.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“No será en este primer semestre”, zanjó Mons. García. En Perú, las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 12 de abril de 2026, con una eventual segunda vuelta presidencial el 7 de junio. A ello se sumarán, en octubre de ese mismo año, los comicios regionales y municipales, que se celebrarían el día 4 en todo el país.

El prelado explicó que como “cualquier gobernante que visita otra nación” el Papa procura no hacerlo en momentos electorales, para no influir en el resultado.

“Así no se le hace daño a ningún candidato. Todos son iguales y todos tienen las mismas posibilidades”, señaló en conversación con ACI Prensa poco después de la ceremonia celebrada en los Jardines Vaticanos, en la que el Papa León XIV inauguró una imagen de Santa Rosa de Lima y un mosaico mariano que recoge las principales advocaciones de la Virgen María veneradas en el Perú.

El acto, cargado de emoción, volvió a poner de relieve la profunda relación del Pontífice con el país sudamericano, donde sirvió durante casi dos décadas como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“A veces nos faltan candidatos, fórmulas, que a veces quieran agarrar esto para que si fracasan o tienen un éxito, comiencen a utilizar estas situaciones. Lo mejor es mantenerse en una situación libre”, aseveró en este sentido.

El Vaticano aún no ha confirmado ningún viaje oficial del Papa este año. Sin embargo, el propio Pontífice expresó su deseo de viajar a Perú pronto.

El Papa señaló que se estaba considerando otros destinos en América Latina: “Evidentemente, me encantaría visitar Latinoamérica: Argentina y Uruguay, que están esperando la visita del Papa”, afirmó ante los periodistas en el viaje de regreso de Turquía y Líbano. “En Perú, creo que me recibirán también”, reveló a continuación con una sonrisa.

“Desde ya, con mucha ilusión, llegue o no llegue en noviembre, nos comenzaremos a preparar”, afirmó el presidente del episcopado peruano que encabezó la visita ad limina Apostolorum que esta semana realizaron en el Vaticano los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú.

El Santo Padre conoce de primera mano la situación política, económica y social de Perú. Antes de ser convocado por el Papa Francisco para ser prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero del 2023, Mons. Robert Prevost fue administrador apostólico y obispo de Chiclayo desde 2014 hasta que fue llamado al Vaticano.

La principal preocupación del Papa sobre Perú: “la indiferencia”

Preguntado por las principales preocupaciones del Santo Padre respecto al país, Mons. García señaló sin dudarlo “la indiferencia” hacia el sufrimiento ajeno.

“Pienso que cuando un pueblo es indiferente y vive cada uno a su lado, no busca la paz en conjunto, entonces, eso es lo peor que puede haber”, explicó.

También detalló que el peligro de la indiferencia es que entonces “nos da igual destruir la ecología, destruir las cosas que son útiles y necesarias para la sana convivencia con los seres humanos”.

Según el prelado, este diagnóstico está en el centro del mensaje de paz del Papa. “Por eso nos habla de construir una paz desarmada, de no gastar en armas ni en instrumentos de destrucción, mientras descuidamos las escuelas, la estabilidad de las familias o el trabajo digno”, subrayó.

En este contexto, alertó también sobre la elevada informalidad laboral en el país: “No puede ser que un país como el Perú tenga cerca del 70% de informalidad, porque eso genera inestabilidad económica y termina favoreciendo antivalores”.

Mons.García destacó, además, el profundo afecto del Papa por el Perú. “Lo ama, lo quiere y desea lo mejor para nuestro país”, afirmó. Entre sus deseos, señaló, está que las próximas elecciones se desarrollen “en paz” y “sin muertes”.

“Desea que sepamos ser ciudadanos correctos, buenos demócratas, que sepamos elegir y respetar al que es elegido, respetar a la que es elegida. Y sepamos a los que son elegidos, que no se eligen para que trunquen ellos y puedan beneficiarse, sino son elegidos para servir a su patria y a buscar el bien común”, insistió.