El Papa León XIV dijo que el libre intercambio de ideas es la base fundamental de la libertad de pensamiento, y que su ausencia significa “la negación de la dignidad de todo ser humano y de su derecho a pensar”, en un mensaje enviado al diario italiano Il Foglio con motivo de sus 30 años de fundación.

En lo que el Santo Padre cataloga como “años de grandes cambios” resalta la presencia “de una oferta plural en el ámbito de la información”, a la que ha contribuido el periódico con su trabajo, el cual considera que “ha sido y sigue siendo garantía de libertad”.

“La posibilidad de difundir opiniones diferentes y ofrecer interpretaciones diversas de los hechos es la base concreta de ese libre intercambio de ideas sin el cual no hay libertad de pensamiento, sino la negación de la dignidad de todo ser humano y de su derecho a pensar”, expresó el Papa León.

Es por ello que invita a la promoción del diálogo y a “no rendirse ante una polarización extremista y engañosa que reduce la realidad a una parodia de sí misma, las raíces culturales y religiosas a meras etiquetas que exhibir, y el pensamiento a un cálculo”.

La prensa libre y los medios de comunicación, continuó el Papa, tienen “la extraordinaria tarea de formar informando” para contribuir “a la construcción de un mundo más justo y pacífico”.

“Esto requiere un gran sentido de la responsabilidad, por ejemplo, a la hora de distinguir entre la narración más objetiva posible de los hechos y la exposición de opiniones sobre ellos, siempre debidamente abierta al debate”, explicó.

Reiterando sus felicitaciones por el aniversario, invitó a la publicación a mantener el “deseo de construir un futuro hecho de encuentros y no de enfrentamientos, y de defender así la belleza de nuestras vidas”.