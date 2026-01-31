El próximo 1 de febrero se llevarán a cabo las elecciones de Costa Rica en las que se definirá al nuevo presidente y otras autoridades del país. ¿Cuál es el ambiente actual de cara a los comicios y cuál es la posición de los candidatos sobre temas como la defensa de la vida y la familia?

Alrededor de 3.7 millones de ciudadanos están llamados a participar en las elecciones para elegir al sucesor del actual presidente Rodrigo Chaves, los dos vicepresidentes y los 57 diputados de la asamblea legislativa.

Luis Fernando Calvo, director del Instituto Tomás Moro y experto en Doctrina Social de la Iglesia; y Sadie Morgan, presidenta de Médicos por la Vida en Costa Rica, coincidieron, en entrevistas con EWTN Noticias, en que tres perfiles destacan entre los 20 candidatos presidenciales.

Se trata de Laura Fernández Delgado, candidata del partido oficialista Pueblo Soberano y exministra de la Presidencia; Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y Claudia Vanessa Dobles Camargo, candidata de la coalición Agenda Ciudadana y exprimera dama.

El escenario legislativo también es un factor determinante. El actual gobierno cuenta únicamente con 8 escaños de los 57 que conforman el Congreso, lo que dificultó la aprobación de varias de sus iniciativas. Quien resulte electo presidente enfrentará el reto de construir mayorías o tejer alianzas.

Economía, sociedad y violencia

En entrevista con EWTN Noticias el 20 de enero, Luis Fernando Calvo aseguró que el país que deja el presidente Rodrigo Chaves tiene “una buena gestión en lo económico”, habiendo disminuido índices de desempleo y pobreza. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que, de 2022 a julio de 2025, el desempleo pasó de 12% a 6,9%. Especialmente en los dos últimos años más de 121 mil personas lograron conseguir empleo.

Sin embargo, el experto dijo que deja un “ambiente de crispación social”, derivado de constantes disputas entre diferentes actores sociales, como la disputa con Mons. José Rafael Quirós, Arzobispo de San José en noviembre de 2025, mientras se debatía una iniciativa para subastar las frecuencias de radio y televisión. El presidente aseguró entonces que la estación católica Radio María “me tira (ataca n.d.r) todos los días gracias a monseñor”.

Por otro lado, Calvo indicó que uno de los principales problemas que hereda la administración de Chaves es el de la inseguridad ciudadana porque en los últimos años se dieron “niveles altos e importantes de violencia en las calles de Costa Rica y, por supuesto, esto se atribuye, en términos generales, al narcotráfico y al crimen organizado”.

En conferencia de prensa el 5 de enero, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, reconoció que el país cerró 2025 con 873 homicidios, de los cuales, el 78 % de los crímenes se cometió con armas de fuego.

El pasado 22 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó un informe en el que señaló a Costa Rica como un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial, con rutas disputadas por bandas criminales.

En este contexto, Calvo indicó que “hay una genuina preocupación de la sociedad costarricense sobre el problema de la inseguridad, sin lugar a duda”.

Propuesta vida y familia

En entrevista con EWTN el 28 de enero, la doctora Sadie Morgan ofreció una proyección sobre las posturas respecto a la vida y la familia de los principales candidatos.

Sobre Laura Fernández Delgado, la especialista destacó que “se ha pronunciado a favor de la vida en diferentes espacios” y consideró que podría dar continuidad a varios proyectos impulsados durante la administración de Rodrigo Chaves.

Recordó que, durante el actual gobierno, entre otras medidas, se retiraron guías de educación sexual consideradas “ideologizadas”, se dejó de utilizar la bandera LGTBI en espacios oficiales y se endureció las causales que permiten el aborto terapéutico.

En cuanto a Álvaro Ramos, la presidenta de Médicos por la Vida afirmó que no ha tenido una posición clara: “no la ha dado a conocer con firmeza cuál va a ser su posición a favor en temas de vida y de familia”. Añadió que su ubicación en las encuestas podría haber influido en la cautela con la que ha abordado estos temas.

Sobre Claudia Dobles, a quien Morgan considera de izquierda, señaló que “sí hay un abierto apoyo a lo que es el aborto”, postura que —indicó— suele presentarse bajo el discurso de los “derechos sexuales”, término que calificó como un eufemismo “para que la mujer pueda disponer de la vida de su propio hijo”.

Finalmente, Morgan lamentó que la defensa de la vida haya pasado “un poco desapercibida” en líneas generales, en la posición de los candidatos. No obstante, advirtió que quien resulte electo deberá lidiar la influencia de organismos internacionales que “siguen presionando para que se aprueben normas en contra de la vida y en contra de la familia”.

Abstencionismo, otro desafío electoral

Otro de los retos que enfrenta el proceso electoral es el abstencionismo, especialmente entre los jóvenes. Fernando Calvo explicó que existe un “agotamiento del sistema democrático costarricense”, así como una creciente “desafección con la democracia costarricense”.

De acuerdo con datos de las elecciones presidenciales de 2022, en las que resultó electo el actual mandatario, 1.418.062 costarricenses habilitados para votar no acudieron a las urnas, lo que representó el mayor nivel de abstención en la historia del país, cercano al 40 %.

Ante este panorama, Calvo advirtió que, “son elecciones muy importantes en donde hay que tomar decisiones con sabiduría”.