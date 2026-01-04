Con miras a las próximas elecciones que se celebrarán el 1 de febrero de 2026 en Costa Rica, Mons. Manuel Eugenio Salazar Mora, Obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, en la provincia de Guanacaste, invitó a católicos y evangélicos a unirse y participar activamente en el proceso democrático.

Los comicios se realizarán el domingo 1 de febrero, cuando los costarricenses elegirán al presidente de la República, dos vicepresidentes y a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa. Más de tres millones de ciudadanos mayores de 18 años estarán habilitados para ejercer su derecho al voto.

En total, 20 candidatos se encuentran inscritos para la contienda presidencial. Entre los principales figuran Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana.

En este contexto, el prelado compartió el 2 de enero un mensaje en sus redes sociales, en el que insistió en que los cristianos no deben permanecer al margen de la vida pública, especialmente durante los procesos electorales.

“Estamos ante una celebración cívica en la que todos debemos participar. La democracia se defiende con la participación y con el voto”, afirmó Mons. Salazar Mora, al subrayar que “el voto cristiano es decisivo” en estas elecciones.

De acuerdo con el estudio Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas 2024, elaborado por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), el 50% de la población costarricense se identifica como católica, mientras que el 33% pertenece a iglesias evangélicas. Un 16% se considera creyente sin adscribirse a una religión específica.

El obispo señaló que la nación “fue fundada por valores cristianos” y afirmó que en Costa Rica “existe una reserva moral” sostenida por los creyentes, pese a los diversos desafíos.

Por ello, exhortó a no dejarse “seducir por cantos de sirena, no compren humo. No todo lo que brilla es oro”, e invitó a que las propuestas de los candidatos se “reflexionen y analicen con familiares y amigos con respeto”.

Finalmente, Mons. Salazar Mora llamó a votar “en coherencia con nuestra identidad”, discerniendo “¿quién refleja más tus valores?”, sin caer en autoritarismos ni en dictaduras de ningún tipo.