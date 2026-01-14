Como una forma de hacerle frente al abstencionismo que podría darse en las elecciones del próximo 1 de febrero en Costa Rica, los obispos del país hicieron un llamado a los fieles a una participación “responsable y consciente”, al considerar el proceso electoral como un momento clave para la vida democrática de la nación.

En un mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) emitido este 14 de enero, los prelados indicaron que el ejercicio del voto no es únicamente un derecho, sino también una “expresión concreta de responsabilidad ciudadana, un medio legítimo para buscar el bien común, expresión de una sólida y edificante democracia”.

Los obispos expresaron además su preocupación por “el alto nivel de abstencionismo vivido en procesos anteriores”. De acuerdo con datos de las elecciones presidenciales de 2022, en las que resultó electo el actual mandatario, 1.418.062 costarricenses que estaban habilitados para votar no acudieron a las urnas, lo que representó el mayor porcentaje de abstención en la historia del país: 40 %.

A la luz de estas cifras, la conferencia episcopal señaló que esta realidad “nos interpela como sociedad y como Iglesia”, y recordó la enseñanza recogida en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que indica que “la participación en la vida política es un deber moral”, el cual debe vivirse “como un servicio a la justicia, la paz y la dignidad humana”.

Sin promover opciones partidarias, los obispos aclararon que la misión de la Iglesia es “formar conciencias, iluminar desde el Evangelio y despertar el compromiso cívico de los fieles”.

Por ello, exhortaron a los ciudadanos a “informarse, discernir y participar activamente en las urnas, recordando que del compromiso de hoy se construye el futuro de Costa Rica”.

Finalmente, confiaron el proceso electoral al Señor y a la intercesión de la Virgen de los Ángeles, patrona del país, para que esta etapa se viva con “responsabilidad, esperanza, espíritu de armonía, fraternidad, alegría y paz”.