El Papa León XIV envió este jueves 29 de enero un saludo especial a la Archidiócesis de Toledo, que comienza oficialmente la celebración de los 800 años del inicio de la construcción de su iglesia catedral, Primada de España.

En una carta publicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa aseguró que “es para mí un motivo de alegría poder dirigiros unas palabras en este día en el que hacéis el anuncio público de las actividades que ha programado la catedral de Toledo para celebrar el VIII Centenario de la construcción de la catedral gótica”.

“Deseo que este año 2026 y, especialmente, el Año Jubilar de la catedral, sea un tiempo de gracia, perdón y misericordia; un año de gratitud por lo que la Iglesia que peregrina en Toledo ha dado a la historia de España, a Europa y a Hispanoamérica”, expresó el Santo Padre.

La misiva del Papa fue entregada físicamente por el Nuncio Apostólico en España, Mons. Piero Pioppo, al Arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. Francisco Cerro Chaves.

En su carta, León recuerda que “en el año 1226, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y el rey san Fernando III de Castilla colocaron la primera piedra de la catedral gótica actual sobre las huellas de la primitiva iglesia visigótica de Santa María”.

“Durante estos siglos, el templo primado ha sido testigo de una multitud de acontecimientos”, continuó el Santo Padre, resaltando “aquella empresa que culminarían los Reyes Católicos con la recuperación del Reino de Granada”, en lo que se conoce como la “Reconquista” de los territorios de la actual España, “y la evangelización del Nuevo Mundo”.

Ambos sucesos, destacó, “han quedado plasmados para la historia en el arte de ese templo”.

El Papa señaló que a lo largo del 2026 la catedral primada “mostrará, a través de importantes celebraciones litúrgicas y eventos culturales, el rico patrimonio espiritual de esa Iglesia particular y su proyección a un futuro lleno de esperanza”.

“Al respecto, quisiera destacar el valor de la liturgia Hispano-Mozárabe que cotidianamente se celebra en el templo primado”, dijo, y aseguró que en Toledo, “como ‘piedras vivas’, habéis custodiado y defendido la fe y la comunión con la Sede de Pedro durante siglos”.

El Santo Padre también agradeció “la labor caritativa y social que realiza la catedral de Toledo, siendo sensible a las nuevas pobrezas que hoy afloran en nuestra sociedad”.

“Os animo a seguir adelante, porque ‘no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico’”, agregó, citando la primera exhortación apostólica de su pontificado, Dilexi te.

“En este tiempo de gracia y renovación para la Iglesia que peregrina en Toledo os acompaño con mi oración. Que el Señor y su Santa Madre, la Virgen del Sagrario, vuestra Patrona, os protejan siempre. Con afecto, os imparto mi bendición”, concluyó León XIV.