Mons. Anthony Taylor, Obispo de Little Rock en el estado de Arkansas (Estados Unidos), hizo una declaración en la que comparó la “decadencia moral de nuestro país” con los acontecimientos que dieron origen a la Alemania nazi.

Taylor afirmó en un comunicado que “el declive moral de nuestro país es real” y enfatizó que “estamos condenados a repetir los fracasos del pasado si no estamos dispuestos a recordarlos y aprender de ellos”. Si bien Estados Unidos no es la Alemania nazi y el presidente Donald Trump no es Hitler, Taylor afirmó que están surgiendo paralelismos preocupantes.

“La polarización y el partidismo están envenenando el tejido social de nuestro país”, dijo. “En esto hay muchos paralelismos evidentes con la década de 1930, y eso debería hacernos reflexionar”.

La declaración del obispo se dio dos días antes de la fecha reconocida internacionalmente para el recuerdo del Holocausto.

Paralelismos políticos

“Mi abuelo perdió a 20 primos hermanos en el Holocausto, así que admito que tiendo a ver las cosas preocupantes del mundo actual desde la perspectiva de la Alemania de los años 30”, dijo Taylor. “Para que nadie considere exagerado el resto de mi declaración, quiero dejar claro que los tiempos actuales no son idénticos, y Trump no es Hitler”.

“En Hitler, Alemania contaba con un orador elocuente que supo conectar con los comprensibles temores y la ira de la gente tras las catastróficas derrotas de su país en la Primera Guerra Mundial y la crisis financiera de finales de la década de 1920”, continuó Taylor.

“Esta gente anhelaba que su amada patria volviera a ser grande, y muchos descontentos se identificaban con la forma en que Hitler hablaba de los 'verdaderos' alemanes, la raza aria, y su burla y demonización de quienes eran diferentes racial o religiosamente o no compartían sus ideas”.

La democracia alemana de la década de 1930 "era aún joven" y carecía de un sistema de pesos y contrapesos adecuado, afirmó Taylor. Los políticos "se apresuraban a seguir cualquier dirección que los líderes impusieran", añadió, y quienes intentaron oponerse a Hitler fueron primero silenciados mediante "intimidación y amenazas", y posteriormente enviados a campos de concentración.

“En esa década, la sociedad alemana se alejó del respeto a la dignidad humana, la paz y la moderación moral”, afirmó el obispo. “Temo que la misma dinámica se esté dando ahora en nuestro país con el declive del discurso cívico”.

Migración

La inmigración fue “un gran problema en la década de 1930”, dijo Taylor, señalando que si bien Alemania “estaba contenta de que las minorías se fueran”, debido a la Gran Depresión y las crecientes tensiones mundiales, muchos países se negaron a aceptar refugiados.

“Por ejemplo, al transatlántico alemán MS St. Louis, que transportaba a 937 refugiados judíos, se les denegó célebremente la entrada en Cuba, Estados Unidos y Canadá, y tuvo que regresar a Europa”, dijo.

“Algunos países europeos aceptaron a algunos de esos refugiados, pero aproximadamente una cuarta parte pereció posteriormente en el Holocausto, un doloroso recordatorio del verdadero coste humano del cierre de fronteras a los refugiados legítimos y de las inhumanas políticas de inmigración”.

El obispo recordó cómo esta dinámica impactó en su propia familia, señalando que los primos de su abuelo intentaron huir de Polonia en 1939, pero fueron rechazados en la frontera y obligados a regresar a su pueblo en Galicia. “Esto selló su destino. En julio de 1943, todos fueron víctimas de una deportación masiva y enviados al campo de exterminio de Belzec, donde fueron gaseados e incinerados”, recordó.

El obispo señaló que “hoy en día nuestras fronteras permanecen en gran medida cerradas para quienes corren mayor peligro y deben huir de la persecución o la pobreza”, y que la ayuda exterior estadounidense se ha interrumpido en gran medida. Taylor, quien recientemente terminó dos mandatos en la junta directiva de Catholic Relief Services (CRS), declaró: “Comprendo claramente el impacto negativo” del congelamiento de fondos.

“Este es un tema próvida. Y seguirá siendo un tema provida mientras millones de personas sigan viviendo en circunstancias desesperadas, donde los países con recursos se niegan a ayudar”.

Política global

Tras desmantelar y militarizar el sistema legal alemán y asumir poderes dictatoriales, dijo Taylor, Hitler logró acrecentar su poder hasta que “la oposición, ya silenciada, fue incapaz de detenerlo”. El obispo señaló cómo Hitler atacó e invadió otros países “hasta que con Rusia se embarcó más de lo que era capaz”.

La política global de Hitler, "Alemania sobre todo" (Deutschland Über Alles), dijo el obispo, "no respetaba la soberanía de otras naciones, sus fronteras establecidas ni la voluntad de las personas que vivían en esos países". Más bien, el dictador alemán justificó sus acciones con razones falsas: que los judíos eran responsables de los problemas de Alemania y que Polonia había invadido Alemania primero.

Taylor animó a los católicos a leer el discurso del 9 de enero del Papa León XIV al Cuerpo Diplomático en el que el Pontífice reflexiona sobre temas políticos dentro de la “Ciudad de Dios” de San Agustín, advirtiendo sobre “los graves peligros para la mentira política que surgen de las falsas representaciones de la historia, el nacionalismo excesivo y la distorsión del líder político ideal”.

“Mi esperanza y mi oración son que, junto con el Papa León, luchemos por la paz como un bien en sí mismo. Y si creemos que somos incapaces de hacer algo para cambiar la opinión de nuestros líderes, bueno, eso es exactamente lo que muchos se dijeron a sí mismos en tiempos de Hitler —dijo Taylor—. Pero más allá de nuestra situación política, rezo para que empecemos a ver a los inmigrantes y refugiados entre nosotros no como enemigos ni como 'otros'. No como personas diferentes en color o acento. No como peligros ni riesgos. Sino como creados a imagen y semejanza del mismo Dios verdadero —como el extranjero entre nosotros—, como Jesús (Mt 25:35)”.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.