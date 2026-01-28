El italiano Marco Bonatti, miembro de la Comisión Diocesana para la Síndone de Turín, es el impulsor de Avvolti, un proyecto de lectura digital de la Sábana Santa que la Diócesis de Turín lanzó con motivo del Jubileo de la Esperanza.

La iniciativa permite a cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo y a través de dispositivos móviles, explorar en detalle la Sábana Santa de Turín, uno de los objetos religiosos más estudiados de la historia.

“Antes de la llegada del Jubileo surgió la idea de crear un producto completamente nuevo, que no existía hasta ahora, y que permitiera ofrecer una visión completa de la Sábana Santa”, explica Bonatti en declaraciones a ACI Prensa.

Precisó que detrás del proyecto “hay un equipo multidisciplinar que lleva años colaborando con el Arzobispo de Turín, el Cardenal Roberto Repole, incluyendo historiadores y expertos científicos que conjuntamente han coordinado la iniciativa”.

Más allá de la investigación científica, confiesa que el mayor reto fue encontrar “el modo de acercar a la gente la Sábana Santa de la manera más sencilla y correcta posible, y espero haberlo logrado”.

A través del sitio web del proyecto, Avvolti, o desde www.sindone.org, el usuario tiene la posibilidad de conocer en profundidad la Sábana Santa, con un recorrido que permite ampliar los detalles más significativos, como el rostro, la corona de espinas, la flagelación o crucifixión.

Previamente al lanzamiento digital, la iniciativa se concretó en una instalación física en la Piazza Castello de Turín. “Se trataba de una gran sala inmersiva de 30 metros con una mesa donde se mostraba una imagen digital en alta definición de toda la Sábana Santa, permitiendo observarla a sólo un metro de distancia”.

El recinto permaneció abierto durante ocho días y fue visitado por más de 30.000 personas. Tras el éxito de esta primera experiencia, los impulsores del proyecto decidieron dar el salto definitivo al entorno digital.

El primero en conocer la plataforma fue el Papa León XIV y Bonatti, junto al Cardenal Repole, fueron los responsables de mostrárselo durante una audiencia en el Vaticano.

Bonatti recuerda su reacción con especial interés: “El Papa obviamente sabía qué era la Sábana Santa, pero se mostró muy interesado. Él mismo tomó la tableta y se desplazó por la imagen para observar algunos detalles”, explica.

Gracias a esta iniciativa se puede vivir una experiencia digital inmersiva de la Síndone desde cualquier dispositivo digital, con una explicación disponible en italiano, español, inglés y francés, además de enlaces con los pasajes del Evangelio que describen la Pasión de Cristo.

Por último, aunque los datos de acceso todavía eran parciales, Bonatti señala que la mayor parte de las visitas procedían de Italia y de Estados Unidos, con miles de usuarios conectados desde distintos países del mundo.