Ya no es necesario viajar hasta Italia para apreciar los detalles de la Sábana Santa de Turín, uno de los objetos religiosos más estudiados, ahora al alcance de cualquiera a través del teléfono móvil.

El Papa León XIV ha sido el primero en conocer la experiencia de lectura digital de esta tela de lino, custodiada en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, que muestra la imagen de un hombre con heridas que coinciden con los relatos evangélicos de la pasión de Cristo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Cardenal Roberto Repole, Arzobispo de Turín, fue el encargado de enseñar al Pontífice el proyecto Avvolti, impulsado por la pastoral de la diócesis italiana, durante una audiencia concedida en el Palacio Apostólico el pasado 9 de enero.

A través del sitio web del proyecto Avvolti o desde www.sindone.org , el usuario tendrá la posibilidad de conocer en profundidad la Sábana Santa, con un recorrido que permite ampliar los detalles más significativos, como el rostro, la corona de espinas, la flagelación o crucifixión.

Imagen de la página web del proyecto Avvolti.

Gracias a esta iniciativa se puede vivir una experiencia digital inmersiva de la Síndone desde cualquier dispositivo digital, con una explicación disponible en italiano, español, inglés y francés, además de enlaces con los pasajes del Evangelio que describen la Pasión de Cristo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Esta lectura digital, según precisan los autores del proyecto, está destinada a acercar al gran público la imagen de la Sábana Santa, respetando el rigor científico de los textos y de las imágenes para realizar un producto accesible para todos, más que una iniciativa destinada a los especialistas.

Este proyecto de la Arquidiócesis de Turín se lanzó con ocasión del Jubileo 2025 y en los próximos meses se presentarán otras iniciativas de cara al Jubileo de 2033.