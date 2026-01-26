Una multitud se congregó este sábado en la Rambla Armenia de la ciudad de Montevideo (Uruguay) para participar de una nueva edición del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia , la cita que el cuarto sábado de enero convoca a los católicos en torno a la imagen de la Virgen.

En un entorno natural, y con la animación de un coro de jóvenes, los fieles uruguayos se fueron acercando para compartir una jornada en la que obispos, sacerdotes, religiosos y laicos rezaron, cantaron y reflexionaron.

Gran Rosario de Bendiciones para la Familia. Crédito: Captura de video de YouTube/Gran Rosario de Bendiciones para la Familia

Durante la tarde, hubo sacerdotes escuchando confesiones y espectáculos musicales. El P. Marcelo Marciano dirigió su prédica a los presentes destacando la importancia de la oración, en especial del Rosario, y alentó a los católicos a dar a conocer su fe a los demás.

A su turno, el P. Gonzalo Estévez, Vicario General de la Aaquidiócesis de Montevideo, se dirigió a los fieles con una reflexión en la que recordó que somos familia de Dios y familia de María. Al referirse a la oración, la describió como “un diálogo de amor”.

El P. Estévez destacó que “la más sencilla de las oraciones, el Santo Rosario, es también la más poderosa”, y resaltó dos “palabras mágicas” que nos dejó Jesús y que se repiten al rezar el Rosario: la primera, “Padre”, porque “Jesús me ha dado el poder de ser hijo de Dios”; y la segunda, “Madre”, ya que Jesús, en la persona de Juan, nos dice: “Ahí tienes a tu Madre”.

Evocando la imagen de un niño que clama a su madre una y otra vez, el sacerdote aseguró que “es imposible que uno diga, ‘Mamá’, y el corazón de la Virgen no se abra”.

Tras la llegada de la imagen de la Virgen en procesión, se elevó al cielo un Rosario hecho con globos, llevando las intenciones de los presentes a la Madre de Dios.

Al caer la tarde, comenzó el rezo del Rosario, en el que se pidió especialmente por la unión de las familias, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por la Iglesia local y universal, y por la paz. Para este momento, los fieles encendieron sus velas.

Finalizado el Rosario, el P. Marciano anunció que la imagen peregrina de la Virgen partirá a recorrer todas las diócesis del país, bajo el lema “Ven María sin demora”.

La jornada culminó con la intervención del Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, quien agradeció a quienes hacen posible el Gran Rosario de Bendiciones y expresó: “Qué lindo es ser cristiano católico, qué lindo es serlo en el Uruguay. Aunque muchas veces parecería que las sombras quieren oscurecer, nosotros tenemos el sol, que es Jesucristo, que es nuestro amor, que es la transparencia de nuestro actuar, que es la protección de la Santísima Virgen. A ella nos encomendamos con un ‘gracias’ enorme”.

El cardenal también convocó a rezar por la paz en el mundo, en Venezuela y también en la sociedad uruguaya; y por los cristianos perseguidos en Nicaragua, en Pakistán y en otros países. Acompañado por el Nuncio Apostólico, Mons. Jaime Fuentes, obispos y sacerdotes presentes, el purpurado impartió su bendición.

