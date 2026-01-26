La ciudad de Luxemburgo acogió el 23 de enero la conferencia “La construcción de la paz en Europa: ¿Qué papel desempeñan el pensamiento social católico y los valores universales?”, con el objetivo de reflexionar sobre la urgencia de construir la paz ante una Europa rodeada de conflictos.

La conferencia estuvo organizada por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), junto a la Fundación Centesimus Annus Pro-Pontefice en Luxemburgo, y en ella participaron altos funcionarios de la Unión Europa, representantes de las Iglesias cristianas, miembros del Parlamento Europeo, expertos académicos y asesores políticos.

El congreso se estructuró en varias sesiones temáticas, cada una de ellas dedicada a un aspecto específico de la construcción de la paz, como la promoción del diálogo y la diplomacia o la reconstrucción material y social de las sociedades tras un conflicto, con especial atención en Ucrania.

También se habló sobre la transición de una economía de guerra hacia una orientada a la paz, examinando cómo las políticas económicas y los instrumentos financieros pueden apoyar la recuperación, la resiliencia y la estabilidad a largo plazo.

Los debates también incluyeron el desafío de las desigualdades sociales y el papel de la integración europea como un proyecto de construcción de la paz en sí mismo. Se reflexionó además sobre la necesidad de generar confianza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en todo el continente.

En el evento participó el Cardenal Jean-Claude Hollerich, Arzobispo de Luxemburgo, quien reflexionó sobre un “cambio de era” y la necesidad de encontrar una solución integral para los desafíos actuales.

En la línea con el mensaje que envió el Papa León XIV a los participantes, a quienes exhortó a promover los valores católicos para construir un continente “más pacífico y justo” y evitar la propagación del relativismo, el purpurado destacó la relevancia de la “fortaleza moral”, los valores universales y la necesidad de diálogo.

Sobre el debate del rearme europeo, el Cardenal Hollerich afirmó que la capacidad militar no garantiza la seguridad, sino que se requiere también ciudadanos que estén dispuestos a defender la libertad.

En la conferencia también participó el secretario general de la COMECE, el P. Manuel Barrios Prieto, y el sacerdote ucraniano Oleh Zymak, quien realizó un llamamiento a la solidaridad con su país y a la necesidad de defender la dignidad humana.