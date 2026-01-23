El Papa León XIV exhortó a los participantes en una conferencia sobre la paz en Europa a promover los valores católicos para construir un continente “más pacífico y justo”.

El Santo Padre envió un mensaje con ocasión de la conferencia “Construcción de la paz en Europa: ¿Qué papel desempeñan el pensamiento social católico y los valores universales?”, organizada por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) junto a la Fundación Centesimus Annus Pro-Pontefice en Luxemburgo.

Según la COMECE, esta reunión pretende responder a la urgente cuestión de la construcción de la paz, entendida como un proceso amplio e integrado que abarca todas las dimensiones —políticas, sociales, económicas, culturales y relacionales—, implicadas en la construcción de una paz sostenible.

En su mensaje, firmado por el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre destacó que el tema elegido “resulta particularmente importante dada la gran reticencia actual a debatir los valores universales que la religión o cualquier sistema de fe puede aportar al bien común de la sociedad”.

“Si bien esta reticencia surge por diversas razones, la crisis subyacente es la propagación del relativismo y la reducción de la verdad a meras opiniones”, señaló el Pontífice, según recoge Vatican News.

En este contexto, afirmó que “ninguna comunidad, y mucho menos un continente, puede vivir en paz y prosperar sin verdades compartidas que orienten sus normas y valores”.

En este contexto, remarcó la “urgente necesidad” de recuperar “la verdad de que la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios”, y recordó las palabras de San Juan Pablo II, quien afirmó que “no es posible un auténtico progreso sin el respeto del derecho natural y fundamental a conocer la verdad y vivir conforme a ella”.

Por ello, el Papa León XIV destacó la relevancia de la Doctrina Social de la Iglesia, la cual “tiene mucho que ofrecer” debido a que “trasciende fronteras y ofrece una plataforma para los intereses colectivos y un estilo de vida, haciendo posible así la coexistencia pacífica”.