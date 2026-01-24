Ante la reforma electoral que el Gobierno de México prevé presentar en los próximos meses, el Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel llamó a autoridades y legisladores a “escuchar con humildad” a la ciudadanía antes de tomar decisiones que modifiquen el sistema democrático del país.

El debate público se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantara, el pasado 15 de enero durante su conferencia de prensa, algunos de los ejes que podría incluir la iniciativa, uno de los compromisos de su campaña electoral.

Aunque el proyecto formal aún no ha sido enviado al Congreso, la mandataria federal planteó disminuir costos y fortalecer la participación ciudadana a través de ajustes al Instituto Nacional Electoral (INE), y a sus organismos locales.

“Escuchar con humildad”

En una reflexión compartida a ACI Prensa el 20 de enero, en la que abordó el tema de la sinodalidad en la Iglesia, el obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas expresó su preocupación porque la reforma electoral no surge de una demanda ciudadana, “sino por la máxima autoridad federal, lo cual ya genera desconfianzas”.

Señaló que, si bien se han organizado foros para recoger opiniones, la iniciativa será votada por el Congreso de la Unión, donde el partido en el poder cuenta con mayoría, con el respaldo de partidos aliados.

En ese sentido, señaló que existe la percepción de que “sólo se escucha a los del propio partido, beneficiando con esta ley no al pueblo en general, sino al grupo en el poder, para asegurar su permanencia”.

Advirtió que escuchar a quienes piensan distinto puede convertirse en un “formulismo populista” sin que en realidad haya “la disponibilidad de escuchar con humildad y sin prepotencias, y luego decidir lo mejor para el pueblo”.

Finalmente, extendió su llamado a la escucha mutua en todos los ámbitos de la sociedad, desde la familia hasta las comunidades religiosas, como base para una convivencia democrática y fraterna.

Alertan sobre posibles riesgos

El analista político Guillermo Torres, director de la plataforma Saber Votar, advirtió en entrevista con ACI Prensa que, más allá de los aspectos más conocidos de la reforma —como la reducción de gastos o el número de legisladores—, existen temas de fondo que podrían representar riesgos para las libertades democráticas.

Entre ellos mencionó la posible regulación de la inteligencia artificial y de las redes sociales en campañas electorales, lo que, dijo “podría romper el derecho a libertad de expresión y a la libre divulgación. Esto queda claro que es un tema de censura”.

Asimismo, alertó sobre la eventual transferencia de facultades del INE al Poder Ejecutivo, como el monitoreo de contenidos en radio y televisión. Una medida que ha sido calificada por la oposición como una “Ley Maduro” — en alusión al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro —, al considerar que permitiría un mayor control gubernamental sobre los procesos electorales.

Torres subrayó que, bajo el argumento de austeridad, “es posible que el propio gobierno mexicano quiera ser juez y parte”. “Esos son los verdaderos peligros de esta propuesta”, alertó.

Libertad religiosa

El analista también señaló que una eventual reforma podría tener repercusiones en otros derechos fundamentales, como la libertad religiosa, esto debido a que en la actualidad se “ha querido hacer interpretaciones sobre un falso estado laico”.

Recordó que en procesos electorales anteriores algunos ministros católicos fueron sancionados por expresar opiniones sobre actores políticos, lo que podría repetirse para “ponerle bozal nuevamente”.

Aunque subrayó que aún se trata de escenarios hipotéticos, Torres coincidió en que será necesario analizar con detalle la propuesta final, ya que, dijo, parece que el gobierno actual lo que busca es “tener más poder o mantener el poder”.