Julieta Villar

Por Julieta Villar

23 de enero de 2026
05:01 p. m.

Ene. 23, 2026
05:01 p. m.

La ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia argentina de Chubut, vive días de conmoción tras el colapso del Cerro Hermitte, que afectó a cientos de familias. 

Tras el desplazamiento de tierras, que comenzó el domingo a la madrugada, puso a barrios enteros ante el peligro de colapso. Ante esta situación, el Municipio ordenó “autoevacuación inmediata” y declaró la emergencia geológica y urbanística. 

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

Además de los colapsos en muros, techos y calles, el movimiento produjo roturas en instalaciones subterráneas de servicios como gas y agua, y el corte repentino de la electricidad durante la noche del desplazamiento. 

Ante lo repentino del colapso y la orden de desalojar inmediatamente las viviendas, muchos vecinos no llegaron a rescatar sus pertenencias. Los barrios más afectados son Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos. 

Tras lo ocurrido, el Obispo de Comodoro Rivadavia, Mons Jorge Wagner, llamó a la comunidad a unirse en oración y poner a disposición su solidaridad con las familias que quedaron sin hogar. 

“Comodoro está herido”, expresó el obispo al visitar las zonas afectadas, y llamó a los fieles a responder con oración, solidaridad y acompañamiento concreto para contener a las personas y renovar la esperanza ante lo sucedido. 

Las más leídas

1

2

3

4

5

En nombre de la diócesis, el prelado envió palabras de cercanía a las familias que están viviendo "un momento de tanto dolor y tan difícil", recoge la agencia AICA

"La oración nos da la fuerza de Dios, que es siempre nuestro refugio y fortaleza, y también moviliza nuestro corazón hacia un amor concreto y solidario", expresó, al compartir una oración elaborada especialmente para acompañar esta circunstancia. 

Además de apelar a la ayuda material, Mons. Wagner señaló la importancia de la ayuda afectiva con escucha, presencia, acompañamiento y contención.  

El obispo destacó además la importancia no sólo de la ayuda material, sino también de la ayuda afectiva: la contención, la escucha, la presencia y el acompañamiento.  

En esa línea, pidió no permanecer indiferentes ante el clamor de quienes perdieron sus hogares y rezó para obtener la gracia de "no bajar los brazos y no perder la esperanza". 

A continuación, compartimos la oración ante la emergencia por el derrumbe: 

Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados... Por eso, no nos desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día (2 Cor. 4, 8-9.16). 

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos 
nos sentimos heridos y agobiados. 
Una vez más acudimos a Ti. 
para entregarte el dolor de tantas familias afectadas 
por las pérdidas materiales y afectivas 
por la incertidumbre y el desamparo. 

Dales Señor el abrazo de tu consuelo, 
la fortaleza en el ánimo, la fe perseverante,  
y la firmeza de espíritu en sus decisiones. 

Concede a nuestras autoridades 
la gracia de obrar con empatía y espíritu de servicio, 
liberados de cualquier otro interés,  
que no sea el de las familias afectadas. 

Concédenos a nosotros, comunidad creyente, 
el auténtico espíritu solidario, fruto del amor comprometido, 
que no abandone a los hermanos  
en su lucha por "empezar de nuevo". 

Que María, nuestra Madre,  
nos acompañe con su ternura, en estos días difíciles,  
y nos ayude a reconocer, con corazón agradecido 
los signos del amor de Dios, presentes en nuestra historia. Amén. 

Julieta Villar
Julieta Villar
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.