La ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia argentina de Chubut, vive días de conmoción tras el colapso del Cerro Hermitte, que afectó a cientos de familias.

Tras el desplazamiento de tierras, que comenzó el domingo a la madrugada, puso a barrios enteros ante el peligro de colapso. Ante esta situación, el Municipio ordenó “autoevacuación inmediata” y declaró la emergencia geológica y urbanística.

Además de los colapsos en muros, techos y calles, el movimiento produjo roturas en instalaciones subterráneas de servicios como gas y agua, y el corte repentino de la electricidad durante la noche del desplazamiento.

Ante lo repentino del colapso y la orden de desalojar inmediatamente las viviendas, muchos vecinos no llegaron a rescatar sus pertenencias. Los barrios más afectados son Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos.

Tras lo ocurrido, el Obispo de Comodoro Rivadavia, Mons Jorge Wagner, llamó a la comunidad a unirse en oración y poner a disposición su solidaridad con las familias que quedaron sin hogar.

“Comodoro está herido”, expresó el obispo al visitar las zonas afectadas, y llamó a los fieles a responder con oración, solidaridad y acompañamiento concreto para contener a las personas y renovar la esperanza ante lo sucedido.

En nombre de la diócesis, el prelado envió palabras de cercanía a las familias que están viviendo "un momento de tanto dolor y tan difícil", recoge la agencia AICA.

"La oración nos da la fuerza de Dios, que es siempre nuestro refugio y fortaleza, y también moviliza nuestro corazón hacia un amor concreto y solidario", expresó, al compartir una oración elaborada especialmente para acompañar esta circunstancia.

Además de apelar a la ayuda material, Mons. Wagner señaló la importancia de la ayuda afectiva con escucha, presencia, acompañamiento y contención.

En esa línea, pidió no permanecer indiferentes ante el clamor de quienes perdieron sus hogares y rezó para obtener la gracia de "no bajar los brazos y no perder la esperanza".

A continuación, compartimos la oración ante la emergencia por el derrumbe:

Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados... Por eso, no nos desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día (2 Cor. 4, 8-9.16).

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos

nos sentimos heridos y agobiados.

Una vez más acudimos a Ti.

para entregarte el dolor de tantas familias afectadas

por las pérdidas materiales y afectivas

por la incertidumbre y el desamparo.

Dales Señor el abrazo de tu consuelo,

la fortaleza en el ánimo, la fe perseverante,

y la firmeza de espíritu en sus decisiones.

Concede a nuestras autoridades

la gracia de obrar con empatía y espíritu de servicio,

liberados de cualquier otro interés,

que no sea el de las familias afectadas.

Concédenos a nosotros, comunidad creyente,

el auténtico espíritu solidario, fruto del amor comprometido,

que no abandone a los hermanos

en su lucha por "empezar de nuevo".

Que María, nuestra Madre,

nos acompañe con su ternura, en estos días difíciles,

y nos ayude a reconocer, con corazón agradecido

los signos del amor de Dios, presentes en nuestra historia. Amén.