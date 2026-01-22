Al recordar un nuevo aniversario de la muerte del Santo Cura Brochero, la vlla que lleva su nombre en la zona de Traslasierra, Córdoba, en el centro del territorio argentino, recibe a multitudes de fieles que participan en las distintas actividades programadas en el marco de la ya tradicional Semana Brocheriana, que este año lleva el lema “Con Brochero caminemos juntos”.

Los festejos comenzaron el 18 de enero con una Misa de apertura de la semana, que reunió a unos 3.000 fieles en el Salón “Mi Purísima” — nombre con el que el Santo Cura solía llamar a la Virgen— y estuvo presidida por el Obispo de Cruz del Eje, Mons. Ricardo Araya.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En su homilía, el obispo destacó la figura de San Juan Bautista como un verdadero testigo de la fe que no se anuncia a sí mismo, sino que anuncia a Aquel que viene después de Él.

En ese marco, consideró que el Santo Cura Brochero fue un auténtico Juan Bautista para el pueblo de Traslasierra, que acercó a la comunidad a la fe en Cristo, y con el tiempo se convirtió en un símbolo de la identidad del lugar que aún hoy sigue señalando a Cristo, llevando a los fieles a la Iglesia, a la Palabra, a los sacramentos y a la vida en comunidad, especialmente con los más pobres.

Por eso, Mons. Araya afirmó que la Semana Brocheriana, además de ser una invitación a participar de las actividades, es una invitación a dar testimonio de Cristo de manera concreta: en el servicio a los necesitados, en la familia, en el trabajo y el estudio bien realizados como ofrenda; como también en la oración, en la peregrinación y en la fiesta compartida como pueblo.

Finalizada la Misa, el Parque Temático Brochero Santo fue escenario para la presentación del musical Apóstol de las Sierras, del músico Julio Cejas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Actividades para todos

Durante la Semana Brocheriana se están desarrollando tours por la ciudad, recorridos por senderos históricos, y bendiciones con el poncho reliquia del santo.

Además, se presentan libros espirituales como “Agua Fresca del Evangelio” y “Devenir Santo” y la primera peregrinación nocturna por el Camino de Brochero, que se llevará a cabo en la noche del sábado 24 de enero.

Convocada por la Municipalidad de Villa Cura Brochero, la Diócesis de Cruz del Eje y el Santuario Ntra. Sra. del Tránsito y Santo Cura Brochero, la concentración será a las 23:00 horas en el Paraje Giulio Cesare y la caminata recorrerá 28 kilómetros durante toda la noche hasta Villa Cura Brochero.

En el camino habrá diferentes puestos sanitarios y de hidratación, baños químicos, y la Municipalidad garantizará la seguridad durante el recorrido. La peregrinación se suspende por lluvia.

Quienes deseen inscribirse deben ingresar a https://caminodelperegrino2025.eventbrite.com.ar

El 25 de enero a las 11:00 horas está prevista la llegada de los peregrinos que están recorriendo el país de santuario en santuario, en preparación a los 400 años del milagro de la Virgen de Luján. A las 22:00 horas se realizará una procesión al Cristo Blanco.

El 26 de enero, día en que se conmemora el 112° aniversario del fallecimiento del Santo Cura Brochero, habrá Misas a las 8:30, 9:30 y 11:00 horas.

Además, ese día se realizará un homenaje gaucho a caballo a las 19:40 horas en Costanera Los Elefantes, en camino a los 10 años de la Canonización de Brochero.

La Misa central se celebrará a las 20:00 horas en la Plaza Centenario, presidida por el obispo local.

En diálogo con Radio María, Mons. Araya destacó que “la semana tiene una larga historia, ha superado muchos vaivenes de situaciones y de personas, y sigue vigente. Sigue vigente con mucha fuerza, con mucha con mucho entusiasmo, con mucha devoción al cura”.

El prelado reconoció que la Semana Brocheriana “tiene de todo”, porque la devoción al Cura Brochero reúne “la celebración de la fe, los sacramentos, la confesión por ejemplo, no sólo la Eucaristía, sino también la Reconciliación, las bendiciones con el poncho, sin el poncho, eh y también otros eventos que tienen que ver con lo cultural, quizás podamos decir con lo artístico, con lo social, así que es una semana muy llena de distintos tipos de de actividades”, enumeró.

“Los esperamos en esta semana y los esperamos siempre porque la devoción al Cura va creciendo sola y va siendo para todos, decía el Papa Francisco, una caricia al pueblo sufrido. Una caricia de Dios”, concluyó.