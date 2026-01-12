La Comisión de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina envió un mensaje a los hermanos venezolanos que viven en el país, recordándoles que no están solos y que Argentina es su hogar.

Ante la situación que atraviesa Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, la Comisión envía a los hermanos venezolanos “un abrazo fraterno cargado de fe y solidaridad”.

La carta reconoce que “aunque sus pies caminan por tierras argentinas, sus corazones laten con fuerza en Venezuela, sobre todo en estos momentos donde se mezclan la expectativa y el anhelo de un nuevo comienzo y, al mismo tiempo, la incertidumbre y dolor por la situación que atraviesan las familias y seres queridos”.

Ante esta realidad, hacen llegar tres importantes mensajes:

1. No están solos en el camino

“La migración requiere un camino no fácil, sacrificado, pero también es un testimonio de amor. San José, la Virgen María y el Niño Jesús también conocieron el exilio y la angustia de proteger a los suyos en tierras lejanas. Que ese mismo Dios, que acompañó a la Sagrada Familia, les brinde hoy la certeza de que Él cuida de los suyos, tanto de ustedes aquí como de quienes quedaron en la distancia”.

2. La oración como puente

“La fe nos enseña que no hay muro, frontera ni distancia que la oración no pueda atravesar. En cada plegaria ustedes se abrazan con sus madres, padres e hijos en Venezuela. ¡Que la oración ilumine sus corazones! Mantengamos la esperanza: ¡la oscuridad nunca tiene la última palabra! Fortalezcamos los lazos: ¡que la comunicación con sus familias sea siempre fuente de ánimo! Confiemos en la Providencia: ¡Dios proveerá el consuelo, la justicia y la paz que tanto anhela el pueblo venezolano!”, anhelan.

3. Argentina es su hogar

“Como Iglesia en Argentina, reafirmamos nuestro compromiso de acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. Ustedes enriquecen nuestra tierra con su trabajo, alegría y fe

inquebrantable. Que la Virgen María en sus advocaciones de Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, y Nuestra Señora de Luján, los cubran con su manto y les den la fortaleza necesaria para seguir adelante. ¡Ánimo! ¡Su resiliencia es un ejemplo para todos nosotros!”, concluyen, con su bendición y cercanía.

Firman el mensaje la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, junto con la Pastoral Migratoria y capellanías del Turismo, del Mar, Aeroportuaria, de los Circos, de los Gitanos, de la Carretera, de los Estudiantes Extranjeros y Trata y Tráfico de Personas.