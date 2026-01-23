Walter Sánchez Silva Nathalí Paredes

El P. Francisco Javier “Patxi” Bronchalo, sacerdote de la diócesis española de Getafe, acaba de lanzar su nuevo libro Rezar como Jesús nos enseñó, un texto en el que ofrece reflexiones sobre la oración del Padre Nuestro, alentando la esperanza ante el sufrimiento y frente a la cruz personal que cada uno carga en la vida.

“Algo de lo que todo el mundo está muy necesitado hoy es de esperanza. Y este es un libro para dar esperanza, reconociendo que en la vida podemos sufrir mucho, pero desde Dios, desde Jesús, que ha venido a traer la verdadera esperanza, decir que siempre hay un camino para el que quiere ser ayudado y es humilde en dejarse ayudar y emprender ese camino como hizo el hijo pródigo”, dijo el sacerdote en entrevista con EWTN Noticias.

El P. Bronchalo precisó que su libro repasa las peticiones que se hacen en el Padre Nuestro, “la única oración que nos ha enseñado Jesús”. El sacerdote comienza sus reflexiones con la última petición de la oración, “líbranos del mal”, que “es por donde empieza la persona que está muy rota, muy hundida, diciendo, líbrame del mal. Después, ‘no me dejes caer en la tentación’, no me dejes volver donde estaba”.

“Y así hacer un camino hasta la primera, que es la última que meditamos en el libro: ‘Santificado sea tu nombre’, que es la alabanza, la gloria a Dios, porque nos ha rescatado y porque nos acompaña, pese a la dificultad. Y podemos estar seguros de que, si nos ha sacado del pozo, nos llevará también al cielo”.

El sacerdote resaltó también que toda la oración del Padre Nuestro “es un grito que el Señor nos enseña a pedir, pues es lo que necesitamos cada día, el pan de cada día. Tiene que ver también con el pan del alma, con la Eucaristía, el perdón de los pecados, para ayudarme a vivir en la gracia”.

Con “cada una de las siete peticiones”, destacó el P. Bronchalo, el Señor “nos ha dado una respuesta a nuestro dolor, diciendo ‘yo estoy contigo, pero vuelve a la gracia, vive la gracia, pide mi ayuda’”, de tal forma “que en medio de ese dolor tú puedas vivir en paz”.

El sacerdote de Getafe dijo además que “todo el mundo tiene una cruz, no todo el mundo la reconoce o no todo el mundo es humilde para pedir ayuda a Dios, a los hermanos, pero todo el mundo la tiene: la cruz es aquello que me hace sufrir, que me humilla, me hace llorar, que yo no he elegido, que yo no puedo quitar, que aparece una y otra vez”.

Con su libro, precisó, espera alentar a los fieles a tomar la propia cruz cargándola con Jesús, porque “vamos con Él, y Él nos busca”.

El libro Rezar como Jesús nos enseñó se puede adquirir en librerías en España, lo mismo que en Colombia desde el mes de marzo, y en tiendas digitales como Amazon.

