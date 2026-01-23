Hace veinticinco años, la Diócesis de Granada y la Guadix (España) pusieron la primera piedra de un proyecto nacido para no dejar solos a quienes habían caído en la drogodependencia. Aunque Proyecto Hombre llevaba años operando en el país, su implantación en la ciudad andaluza supuso un refugio para decenas de personas enganchadas a las drogas o el alcohol.

“En el año 2000 no existía la información ni la sensibilidad que hay ahora. Había mucha heroína, mucho alcohol y mucha soledad. Llegaban personas que lo habían perdido todo: la familia, el trabajo, la autoestima”, recuerda el P. José María Tortosa, uno de los impulsores históricos de esta iniciativa.

El sacerdote, que actualmente reside en Roma, conoce de primera mano cómo el miedo, la ansiedad por la siguiente dosis y la dependencia destruyen matrimonios, separan a los padres de sus hijos y erosionan hasta el último resto de dignidad personal. Por eso insiste en que la rehabilitación no puede reducirse a la simple abstinencia.

Terapeutas del proyecto Hombre y voluntarios junto al sacerdote. Crédito: Cortesía P. Tortosa

“Una persona no se cura sólo dejando de consumir"

“Una persona no se cura sólo dejando de consumir. También tiene que reconstruir su vida: volver a trabajar, a confiar, a relacionarse. Si no se potencia eso, la recaída es casi inevitable”, afirma, convencido de que uno de los grandes logros de Proyecto Hombre ha sido demostrar que salir de una adicción implica rehacer la propia existencia.

Inspirado en un modelo nacido en Italia, esta iniciativa nunca se limitó a proporcionar herramientas para abandonar una sustancia o una conducta, sino que buscó devolver a las personas un sentido para vivir. “La persona no es un problema que hay que eliminar, sino alguien que hay que acompañar para que pueda volver a trabajar, a relacionarse, a vivir”, subraya el P. Tortosa.

Encuentro con el Papa

El pasado miércoles 14 de enero, tras la Audiencia General del Papa en el Vaticano, el sacerdote pudo presentar a León XIV la trayectoria y los nuevos desafíos de una iniciativa que, desde hace un cuarto de siglo, acompaña a personas atrapadas en distintas formas de adicción.

En el breve encuentro también estuvo presente una amplia representación de la Iglesia granadina. Junto al Santo Padre se encontraban miembros del Consejo Pastoral de la diócesis de Guadix, acompañados por su obispo, Mons. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, así como una delegación de la Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias – Proyecto Hombre Granada.

Durante el encuentro el sacerdote entregó al Papa un retrato suyo realizado por la pintora de Valencia (España) Charo Marín. Crédito: Cortesía P. Tortosa

Por parte de la institución acudió su actual director, el presbítero y médico Manuel Mingorance, así como tres terapeutas del Programa Educativo-Terapéutico para la rehabilitación y reinserción social de personas con problemas de adicciones.

El Pontífice expresó su cercanía y su respaldo a una obra que, en palabras del propio P. Tortosa, “representa una de las respuestas más concretas de la Iglesia al sufrimiento humano”.

“El Papa nos animó a seguir adelante, especialmente en todos los ámbitos donde hay dolor, exclusión y pérdida de esperanza”, explica el sacerdote que durante el encuentro entregó al Papa un retrato suyo de la pintora de Valencia (España), Charo Marín.

El colorido retrato entregado al Papa. Crédito: Cortesía P. Tortosa

El encuentro, subraya, ha sido un estímulo para toda la organización. “Que el Santo Padre conozca esta realidad, la valore y la anime es un impulso enorme. Nos recuerda que este trabajo forma parte del corazón mismo de la Iglesia”.

De la heroína a las pantallas

Los inicios de Proyecto Hombre en Granada coincidieron con un momento marcado por la heroína y el alcohol, pero también por la aparición de nuevas dependencias. “La heroína nunca desapareció del todo, pero ya entonces empezaban a aparecer otras adicciones: el juego patológico, las primeras redes sociales, nuevas formas de evasión”, recuerda Tortosa.

Hoy en día, uno de los frentes más preocupantes es el de las adicciones tecnológicas que afectan a los adolescentes. Para responder a esta realidad, Proyecto Hombre ha desarrollado un modelo de intervención especializado, basado en equipos interdisciplinares de trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos.

Aunque ya no ejerce la dirección, el P. Tortosa sigue estrechamente vinculado al proyecto. “Esto no se abandona: es una misión”, afirma. El sacerdote insiste en que, hoy como ayer, el corazón del método sigue siendo el mismo: poner a la persona en el centro.

“Aquí no trabajamos con números ni con estadísticas, sino con personas concretas, con historias de dolor, de ruptura y también de esperanza. Nuestro trabajo empieza cuando alguien vuelve a sentirse mirado y escuchado”, concluye.