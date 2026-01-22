Músicos católicos de distintas parroquias y comunidades del Perú están invitados a participar en el Retiro para Músicos Católicos, el cual busca fortalecer la vida espiritual y la formación doctrinal de quienes sirven a la Iglesia a través de la música.

El retiro se realizará del viernes 6 al domingo 8 de febrero de 2026 en la Casa de Retiro – Hogar de niños La Inmaculada, en Ancón, al norte de Lima.

En entrevista con ACI Prensa, Lida Hoyos de Ascoy, una de las organizadoras, explicó que el retiro es en realidad una reedición de una experiencia formativa histórica impulsada por el reconocido cantautor católico peruano Luis Enrique Ascoy entre 1998 y 2010, tanto en el Perú como en el extranjero.

“Buscamos colaborar con dar formación espiritual y doctrinal a los músicos católicos, que son un gran ejército de evangelizadores que tiene la Iglesia en su seno”, afirmó Hoyos de Ascoy.

La espiritualidad, base del servicio musical

La organizadora subrayó que el retiro parte de una convicción central: el músico litúrgico debe cuidar primero su vida interior para servir auténticamente al Pueblo de Dios.

“Nuestra participación musical, aun siendo accesoria —porque el centro es Jesús Eucaristía— no deja de ser importante para que el pueblo de Dios viva más intensamente cada momento litúrgico en la Santa Misa”, señaló. Por ello, añadió, “debemos conocer y vivir la liturgia para poder ayudar en este cometido”.

Durante los tres días, los participantes vivirán momentos intensos de vida sacramental y oración, incluyendo la Misa diaria, adoración y la posibilidad de confesarse, gracias al acompañamiento del P. César Chauca, párroco de la parroquia Reino de los Cielos, de la Diócesis de Carabayllo.

“Lo más importante es que tendremos la posibilidad de acudir al Sacramento de la Reconciliación, a la Santa Misa diaria y a momentos de adoración eucarística”, destacó Hoyos de Ascoy.

Formación musical y evangelización

El retiro también ofrecerá un espacio sólido de formación musical y bíblica. Se dictarán cuatro charlas de formación bíblica a cargo de Luis Enrique Ascoy, quien cuenta con más de 43 años de trayectoria en la música católica.

Asimismo, se desarrollarán talleres musicales prácticos, dinámicas, aprendizaje de canciones nuevas y trabajo en equipo, con el apoyo de Luis Enrique Ascoy Jr., Mary Ascoy, Nathalí Paredes y Renato Elías.

“El objetivo es ayudar a los músicos a servir mejor tanto en la liturgia como en la evangelización”, explicó.

Dirigido a todos los músicos católicos

El retiro está abierto a todos los músicos católicos, sin importar su nivel de experiencia: integrantes de coros parroquiales, ministerios de música, grupos musicales, solistas y músicos evangelizadores.

“A todos los músicos católicos, tanto de coros parroquiales litúrgicos como de grupos y solistas que hagan música para evangelizar”, precisó Hoyos de Ascoy.

“Que Él crezca y que yo disminuya”

El retiro tendrá como lema la frase del Evangelio de San Juan: “Es necesario que Él crezca y que yo disminuya” (Jn 3,30), un llamado a la humildad y al verdadero sentido del ministerio musical.

“Nuestra misión no es ‘brillar’ nosotros, sino reflejar la ‘Luz’ de Aquel que es el único que merece llamarse Artista”, afirmó. “Te invitamos a unirte a nosotros y, juntos, invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a lograr este objetivo”.

Sobre el retiro

Fechas: 6, 7 y 8 de febrero de 2026

Lugar: Casa de Retiro – Hogar de niños La Inmaculada, Ancón

Costo: S/. 160.00

Pago: Yape al 904 445 116, a nombre del P. Luis Alberto Oré Gutiérrez (Parroquia Reina de los Cielos)

Inscripción: mediante formulario en línea (incluye adjuntar voucher de pago)

Contacto: Para más información y envío de vouchers puede contactarse a este numero: +51 953418933