Christian Solidarity Worldwide (CSW), una organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido, ha instado a las autoridades nigerianas a “asegurar la liberación” de 167 fieles que, según informes, fueron secuestrados durante ataques coordinados contra tres iglesias en la comunidad de Kurmin Wali, estado de Kaduna.

En un informe fechado el martes 20 de enero y compartido con ACI África —agencia en África de EWTN News—, la dirección de CSW condenó el secuestro masivo que, según se reporta, ocurrió el 18 de enero mientras los fieles asistían a los servicios dominicales.

De acuerdo con el informe, los intentos del personal de CSW Nigeria por acceder a la comunidad para verificar el incidente fueron bloqueados por el Ejército, que habría citado órdenes vigentes que prohíben el ingreso a la zona.

“CSW está profundamente preocupada por los esfuerzos oficiales para ocultar los secuestros ocurridos en Kurmin Wali y para impedir que los residentes hablen con la prensa”, afirmó en el informe el fundador y presidente de CSW, Mervyn Thomas.

Thomas instó a las autoridades nigerianas a “hacer todo lo que esté en su poder para asegurar la liberación de quienes fueron secuestrados en Kurmin Wali el 18 de enero, así como de todos los demás rehenes que actualmente se encuentran cautivos del terrorismo en los estados del centro y norte de Nigeria”.

“El gobierno de Nigeria, tanto a nivel estatal como federal, debe ser transparente sobre la magnitud y la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa el país, y específicamente sobre la asimetría con la que las comunidades cristianas están siendo atacadas, a fin de garantizar una respuesta eficaz al terrorismo que ha marcado la vida de ciudadanos vulnerables en el centro de Nigeria durante demasiado tiempo”, señaló Thomas.

Según el informe de CSW, hombres armados, presuntamente miembros de milicias fulani, irrumpieron en Kurmin Wali alrededor de las 9:00 a.m., llegando a pie y en motocicletas.

Los atacantes, según se indicó, se dividieron en tres grupos y atacaron las iglesias Evangelical Church Winning All (ECWA), Albarka Cherubim and Seraphim 1, y Haske Cherubim and Seraphim 2.

Fuentes locales dijeron a CSW que los fieles fueron reunidos a la fuerza y llevados a zonas boscosas cercanas. Mujeres de edad avanzada y niños pequeños fueron liberados posteriormente, mientras que 11 personas lograron escapar.

Hasta el 20 de enero, CSW informó que 167 personas permanecían en cautiverio.

El informe de CSW también indicó que “el pueblo adara del LGA de Kajuru ha estado bajo ataque sostenido desde que su líder tradicional, el Agom Adara III, Su Alteza Real Dr. Maiwada Raphael Galadima, fue secuestrado y asesinado por atacantes fulani en 2018, pese al pago de un rescate”.

“Kurmin Wali y las comunidades aledañas han sufrido ataques y secuestros repetidos. Por ejemplo, el 11 de enero de 2026, 21 personas fueron secuestradas en la comunidad y solo fueron liberadas tras el pago de aproximadamente 7 millones de nairas (US$4.932) como rescate”, señala el informe.

El documento recuerda que, previamente, el 2 de enero, el líder de la iglesia ECWA, el reverendo Philip Adamu, “estuvo entre las cuatro personas secuestradas en la aldea de Ungwan Danladi, en el LGA de Kajuru, por atacantes que hablaban fulfulde, el idioma fulani, y que llamaron a la comunidad al día siguiente exigiendo rescates de 20 millones de nairas [unos US$14.000] por el reverendo Adamu y 10 millones de nairas [unos US$7.000] por los demás rehenes”.

CSW describió los ataques reiterados como un fracaso de la responsabilidad gubernamental, advirtiendo que las comunidades rurales están siendo empujadas a una mayor pobreza debido al pago de rescates y al desplazamiento forzado.

“Si bien aplaudimos los éxitos militares logrados en los últimos meses, CSW condena los ataques repetidos contra las personas vulnerables de Kurmin Wali y las comunidades circundantes”, afirmó el reverendo Yunusa Sabo Nmadu, director ejecutivo de CSW.

Instó a las agencias de seguridad a “garantizar la pronta liberación de los secuestrados y a reforzar la seguridad en todas las demás zonas vulnerables”.

“También exhortamos al gobierno a fortalecer la capacidad local de estos pobladores para que sirvan como primera línea de defensa frente a los terroristas, que se ven cada vez más envalentonados por cada secuestro que queda impune”, añadió Nmadu.

Los recientes ataques se producen a pesar de que el gobierno nigeriano designó a la milicia fulani y a otros grupos armados como organizaciones terroristas en diciembre de 2025, en el marco de una nueva doctrina antiterrorista. CSW señaló que los secuestros continuos plantean serias preocupaciones sobre la aplicación de estas medidas y la protección de la población civil.

Mientras tanto, CSW informó que en el vecino estado de Kogi, 24 de los 30 fieles secuestrados en diciembre de 2025 han sido liberados tras el pago de un rescate, aunque seis personas continúan cautivas y varias otras murieron durante su cautiverio.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en EWTN News .



